Kezdődik a lomtalanítási időszak!

A 2022-es évben is megszabadulhatunk feleslegessé vált otthon porosodó holmijainktól. Sokan nem tudják, hogy lomtalanításkor miket lehet kirakni és miket nem, így gyakran olyan hulladékot is kerülgetnünk kell, amit nem szabadna kitenni. A februári hónapra az FKF már közzé is tette a lomtalanítási helyszínek és időpontok listáját. A Közterület-fenntartó a időpontokról a kerületi önkormányzatokkal egyeztetve határoz, a munkaszüneti napok figyelembevételével.

Így tedd ki a lomokat!

Azért, hogy a nagydarabos hulladékokat ne kelljen kerülgetni és az elszállításnál a kukásautók is hozzáférjenek, a lomot úgy kell kihelyezni, hogy az a gyalogos- és az autós forgalmat ne akadályozza. Ezért az FKF azt kéri, hogy a lom, az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne kerüljön ki. Fontos továbbá, hogy a nagydarabos szemeteket csak 18 óra után lehet kihelyezni. Máskor szemetet nem szabad kirakni az utcára, csak a kijelölt időben, különben az közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.

Ekkor viszi el az FKF a lomokat:

A vállalat a hulladékok elszállításáról a kihelyezést követő napon gondoskodik. Az FKF a lomtalanítást követően elvégzi az úttest takarítását, viszont az ingatlan előtti terület és a járdaszakasz megtisztítása az ingatlan tulajdonosának, üzemeltetőjének, használójának a feladata.

Mit lehet kihelyezni?

háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék, ami nem fér bele a kukába

bútorok

matracok

szőnyegek és bőröndök

nagy méretű sportszerek

gyerekfürdetők

Ezeket semmiféleképpen se rakd ki!

A háztartásban naponta keletkező kommunális szemét

szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék

építési és bontási törmelék

sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs

síküveg, zöldhulladék, textil

ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék

elektromos és elektronikai hulladék

Máskor is megszabadulhatunk lomjainktól!

Nem csak a kijelölt lomtalanítási napokon van lehetőség megválni a felesleges limlomoktól. A háztartásokban felgyülemlett lomot három hulladékudvarban az egész évben le lehet adni. A szolgáltatás budapesti lakosok számára és egy bizonyos limitig ingyenesen használható. Ami fontos: előzetes időpontfoglalás szükséges!

Ezekbe a hulladékudvarokba vihetjük a nagydarabos szemetünket:

1151 Budapest, Károlyi Sándor u. 166.

1186 Budapest, Besence u. 1/a

1225 Budapest, Nagytétényi út 335.

Fotó: Metropol/Máté Krisztián