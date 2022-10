Kéttónusú koival döntötték meg az országos rekordot

Megosztás itt:

Nem véletlenül a pontyhorgászok egyik kedvelt helyszíne a Gyékényesi Kavicsbányató, ahol azonban januártól júliusig nem lehetett horgászni, mert vita folyt a halgazdálkodási jogról.

A remek víz most újra megmutatta, hogy igazán különleges halakat is rejt. Kápolna Lászlóról már többször írtunk. Ő az, aki már hatszor fogta ki Gyékényes ikonikus pontyát, a 37 kilós Bukót.

Az elmúlt hetekben is az volt a cél, hogy újra horogra kerítsék a legendás bajszost. Ennek érdekében Kápolna László Csörgő Tamással pecázott, és így forgott a Fishing and Hunting kamerája is. A filmben sajnos Bukó nem fog feltűnni, ellenben nagyon sok 20 kiló feletti ponty tette tiszteletét a lencse előtt, köztük egy nagyon ritka mintázatú koi ponty, amely a bejelentés és a hitelesítést követően új országos csúcs lesz. No, de ne szaladjunk ennyire előre, kezdjük az elején!

A horgászat több részletben zajlott az elmúlt időszakban, a legutolsó alkalom október 14-én, pénteken déltől október 16-án, vasárnap estig tartott. Szombaton 15 óra körül már fél napja ázott Laci szereléke, amikor megérkezett hozzá egy környékbeli 16 éves srác, akit a pontyfogás rejtelmeire szokott tanítgatni. Mondta is neki, hogy ha már itt van, nézze meg, hogyan frissíti a szereléket, hogyan etet, miként használja a radart.

„Mihelyst akartam nyúlni a bothoz, abban a pillanatban megszólalt a kapásjelző. Két centire voltam. Először azt hittem, a nadrágommal hozzáérhettem, aztán elindult a hal” – mesélte Kápolna László a Pecaverzumnak.

Nagy szerencse volt tehát, ugyanis, ha pár másodperccel hamarabb nyúl a bothoz, a hal szájából vette volna ki a bojlit. No, de nem ez történt, így pattanhattak a csónakba, és indulhatott a fárasztás. A tanítvány testközelből nézhette végig, miként is néz ki egy kapitális ponty szákba terelése.

„10-15 percig fárasztottam, amikor feltűnt a vízben, már láttam, hogy ez egy különleges hal lesz. Amikor teljes egészében megmutatkozott, akkor pedig már azt is tudtam, hogy ez az a hal, amit egy ismerősöm szeptember 11-én megfogott. Akkor is ott horgásztam mellette, de átadtam neki a helyet. Most a sors visszaadta ezt nekem” – fogalmazott a rutinos horgász.

A kéttónusú koi ponty egy kirohanást követően első próbálkozásra a szákba került. A csónak mellett vontatták ki, nemhogy abba nem emelték be, szinte a vízből sem vették ki, a fényképeket a tóban állva késztették el.

A hal pontos tömege 25,40 kilogrammnak bizonyult, ami új országos rekord lehet, ugyanis Kápolna László hivatalos úton jelenti majd be a Mohosznak.

A jelenlegi ország koirekord 18,52 kiló, amit 2017-ben Zalacsányi Horgásztóból fogtak.

A kéttónusú koi ponty is belekerült sok más szép hal társaságában a forgatott filmbe, amely várhatóan decemberben kerül majd képernyőre.

