Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 06. Hétfő Brúnó, Renáta napja
Jelenleg a TV-ben:

Sajtóklub

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Színes

Ketrecek gladiátorainak küzdelme dobja fel az amerikai elnök születésnapi partyját

2025. október 06., hétfő 13:44 | MTI
MMA ketrecharc Donald Trump UFC washingtoni Fehér Ház ketrecharcosok

Donald Trump 80. születésnapján, 2026. június 14-én MMA-gálát rendez a Fehér Ház területén a világ legnépszerűbb szervezete, a UFC.

  • Ketrecek gladiátorainak küzdelme dobja fel az amerikai elnök születésnapi partyját

A már korábban is szóba került ketrecharcos gála hírét személyesen az amerikai elnök jelentette be a hétvégén. Trump július elején jelezte először, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából tartandó ünnepségek részeként jövőre UFC-gálát rendeznek a Fehér Házban.

Az Egyesült Államok mindenkori elnökének hivatalos washingtoni lakó- és munkahelyének kertjében várhatóan 20-25 ezer néző lehet a helyszínen,

Trump nagy kedvelője a sportágnak, több gálán is feltűnt már díszvendégként, de arra is volt példa, hogy az aktuális meccs győztesének telefonon gratulált akkor, amikor az még a ketrecben ünnepelt.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

További híreink

Autós szabályok, amiket fontos tudnia, ha nem akar hatalmas bírságot fizetni

Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a Padlót Ursula Von Der Leyennel

Erre senki sem számított: Curtis Majkáról vall a Megasztárban

Robbie Keane furcsa tanulsága: alaptalanul minősítette le a Fradi vezéregyéniségét

Mi lett vele? Megtaláltuk Pumped Gabo exét! Így él most a gyönyörű Sebestyén Ági

Tóth Roland Reels-videója

Az egyik legnagyobb gitáros-énekes rock legenda érkezik Magyarországra

Fantasztikus bejelentés: apa lesz a magyar válogatott focista – fotó

Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány

További híreink

Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány

Európa fegyverkezik, Magyarországot teljesen izolálnák

Brutális láncreakciót indíthat el ha az ukránok amerikai Tomahawk rakétákat vetnének be

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Drogozáson kaphatták Puzsér Róbertet
2
Brutális láncreakciót indíthat el ha az ukránok amerikai Tomahawk rakétákat vetnének be
3
Andrej Babis: Megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát
4
Aranyosi Péternek elborult az agya és agresszíven lépett fel a Patrióta újságírójával szemben + videó
5
Ezért bontották fel Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését + videó
6
Merkel szavai után hisztizni kezdett Vadai Ágnes és rákontrázott a hazai baloldal egyik kedvenc teóriájára + videó
7
Oroszlántámadást élt túl egy gyermek Thaiföldön
8
Tegnap este bemutatta minisztereit, ma lemondott a francia kormányfő
9
BOTRÁNY: Ukrán cég áll a Tisza Világ mögött, kiszivárgott az adat!
10
Csörte – A héten minden szem Koppenhágára szegeződött + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!