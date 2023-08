Kerékpárosbarát hétvége keretében népszerűsíti a bringázást a MAKETUSZ

Megosztás itt:

A Kerékpárosbarát hétvége az Európai Mobilitási Héten, azon belül is az autómentes hétvége időpontjában lesz megszervezve, ez pedig nem is lehetne jobb alkalom a szervezőknek arra, hogy ennek aprópóján is népszerűsítsék a kerékpározást és az egészséges, aktív időtöltést.

„A MAKETUSZ egyik legfontosabb küldetése, hogy minél szélesebb körben megszerettesse az emberekkel a szabadidős céllal történő bringázást. A Kerékpárosbarát hálózat és az ehhez kapcsolódó alkalmazás is ezt a cél szolgálja, hiszen itt egy bringás egy helyen megtalálhatja azokat a vendéglátóhelyeket és szálláshelyeket, akik kerékpárosbarát szemlélettel működnek. A szeptember 16-17-i hétvégén ezek a szolgáltatók különféle kedvezményeket fognak kínálni az arra járó kerékpárosoknak, amit az ingyenesen letölthető Kerékpárosbarát alkalmazásban bárki meg tud majd nézni. A hétvége alatt több kerékpártúra is megszervezésre kerül, de arra buzdítunk mindenkit, hogy szervezze össze a családot, barátokat és induljanak el együtt kirándulni a hétvégén.” - fejtette ki Coates Ádám, a kerékpárosbarát hálózat projektvezetője.

Kedvezmények és pénz a bicikliseknek

A kerékpározás ezen a hétvégén nem csak aktív időtöltéssel, de rengeteg kedvezménnyel is jár majd, sőt, a csoportos túrát szervezők pénzt is kapnak egy-egy megvalósult eseményért.

„A Kerékpárosbarát applikáció immár több mint hétszáz szolgáltatót tartalmaz, akik mind megfelelnek a Kerékpárosbarát hálózat kritériumrendszerének, tehát többek között van szervizkészletük, biztosítják a biztonságos kerékpártárolást, az ingyenes kulacstöltési lehetőséget vagy például hotel és panzió esetében lehetőség van egyéjszakás szállásfoglalásra is. Ezek közül a szolgáltatók közül reményeink szerint több százan kínálnak majd erre a hétvégére extra kedvezményeket a bringásoknak: van aki például egy ingyen üditővel várja a vendégeket, vagy külön a bringások kínál egy ételt, vagy egyszerűen csak kedvezményt ad az áraiból a bringával érkezők számára. De arra is buzdítunk mindenkit, hogy szervezzen saját kerékpártúrát a hétvégére, hiszen ezért most pénz is jár. A feltételekről a tekerjazoldbe.hu oldalon lehet bővebben tájékozódni, akár nettó hatvanezer forint is jár egy minimum 26 fő részére szervezett bringatúráért. Az egyes szervezett túrákon ingyenes vagy jelképes összegért igénybe vehető a részvétel.”

A projektvezető azt is elárulta, hogy ez a hétvége nagyszerű közös program lehet baráti társaságoknak, iskolás csoportoknak, sportegyesületek részére, és természetesen családi kirándulásnak, de akár egyedül, csatlakozva egy esemémnyhez is kiváló program.

„Ezek a túrák általában 25-40 fősek és 25-30 kilométeres távot kell letekerni, és minimális szintemelkedéssel kell csak megbirkózni az útvonalban. A tekerjazoldbe.hu oldalon keresztül lehet jelentkezni a túrákra, és itt lehet túraszervezőként is regisztrálni és eseményt létrehozni. A hétvégével azt szeretnénk elérni, hogy ez a két nap mindenhol a kerékpározásról, az aktív, szabadban töltött időről szóljon, miközben egy kerékpárosbarát kávézóban, étteremben pihenünk meg vagy épp egy kerékpárosbarát szállást veszünk igénybe egy hosszabb túra során” - tette hozzá Coates Ádám.

A kerékpárosbarát hétvégén tekerőket az ingyenesen letölthető Kerékpárosbarát app mindenben segíti, hisz az alkalmazás a kerékpárosbarát szolgáltatókon túl tartalmazza, a hazai bringaparkokat, a vízvételi helyeket, a szervizpontokat, a bringás pihenőket, e-bike töltőket és a kezdőknek és haladóknak egyaránt izgalmas útvonalakat is.

