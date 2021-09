Kávéházak Éjszakája - idén először Budapest mellett Veszprémben is!

Megosztás itt:

A két várost és két hétvégét magába foglaló rendezvénysorozaton zenei koncertek, könyvbemutatók, irodalmi beszélgetések és dedikálások, gyerekprogramok és kávészakmai, illetve kóstolóprogramok várják az érdeklődőket.

“…a barátok között eltöltött minőségi idő, akár egy csésze kávé mellett a legértékesebb lehet az életünkben…”

A Kávéházak Éjszakája Budapest idén közel 20 koncerttel kedveskedik a jazz műfaj szerelmeseinek: David Yengibarian két helyszínen is fellép, Arif Erdem Ocak több százéves török dallamai pedig a Zsivágóban lesznek hallhatóak. Különleges programnak ígérkezik Gerendás Péter élő koncertlemez-felvétele, aki még az Ibolyában is fel fog bukkanni az eseményen. Az IF Kávéházban igazi jazz csemege Neumann Balázs triója vagy a brazil, vérbő dallamokat játszó Sulamerijazz.

A fővárosi programokon többek között készülő regényéből olvas fel Frei Tamás, valamint találkozhatunk Kepes Andrással és vendégeivel… Akik a történelemre kíváncsiak a Nemzeti Emlékbizottság által kiadott Magyar Hősök című kötettel is megismerkedhetnek, amely az év egyik legfontosabb kiadványaként a pápának adott ajándékok egyike volt. A Scruton Közösségi Térben több tematikus beszélgetésen is részt vehetünk, melyeket Turek Miklós felejthetetlen Faludy monodrámája zár. Mindemellett lesznek gyerekeknek és kamaszoknak szóló könyvbemutatók is.

A rendezvény idén beerősített a kávékóstoló programokból. Számos baristabemutató és kóstoló program várja az érdeklődőket a város különböző pontjain. Belekóstolhatunk a „specialty” kávézás koronázatlan királyának számító Kaffeine és Tamp and Pool kávéiba, a Horizont Café válogatásaiba és a szeptember berobbanó, a Millenáris Szélkapuban található Nor/ma Grand kávékülönlegességeibe. Mindemellett kávés programokkal várja érdeklődőit a BruBeri, a Cosy, a Cafe Frei és a Kávétársaság is, a Három Hollóban pedig izgalmas szakmai beszélgetés lesz a kávézók jövőjéről. A szervezésnél a legkisebbekre is gondoltak: az Asztalkában, a Művészben és a Smúzban gyerekirodalmi programok fogadják a családokat.

A budapesti sikert követően - Balaton Európa Kulturális Főváros 2023-nak köszönhetően - idén a királynék városában, Veszprémben is útjára indul a Kávéházak Éjszakája. Szeptember 25-26 között egy hétvégén át 13 helyszínen mintegy 50 ingyenesen látogatható programmal startol a rendezvénysorozat az új helyszínen.

„A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program örömmel támogat olyan kezdeményezéseket, amelyek új perspektívából közelítenek a kultúra felé. A Kávéházak Éjszakája rendezvénysorozattal városunk izgalmas helyszínei megmutathatják sokszínűségüket, a tereikben megvalósuló kulturális programok pedig izgalmas szórakozást nyújtanak közösségünknek” - nyilatkozta Markovits Alíz, a VEB2023 EKF vezérigazgatója.

A veszprémi programok között Hobo - József Attila estjét és Karinthy Kabarét is láthatja a közönség. A Kávé és Teaház az Íródeákhoz vasárnap Pilinszky-udvarrá alakul, ahol három program: két előadás Turek Miklós főszereplésével, illetve a Kosbor együttes közreműködésével, és egy kiállítás is megemlékszik Pilinszky születésének 100. évfordulójáról. Gerendás Péter az Incognitóban fog zenélni, a Papírkutyában pedig Saiid lép fel. A zenei műfaj sokféleségét a helyszínek atmoszférájához igazították a szervezők, különös figyelmet fordítva arra, hogy a városon kívülről érkező programok mellett helyet biztosítsanak a helyi értékek, művészek fellépésére is. Így kapott helyet például a Ethnokor a Tizen1 előtt, a Latin Formáció a Maricában, vagy Bakos Árpád és barátai a Historia Hangvillában.

„Minden helynek van egy lelke, ami a zene, az irodalom, a jó beszélgetések és közösségi programok által megmutatkozhatnak. A tradicionálisan erős magyar kávéházi kultúra és általában véve a kultúra kohéziós erejének megmutatása mellett célunk, hogy rávilágítsunk arra, hogy a közösségben való élet boldogabbá tesz, a barátok között eltöltött minőségi idő, akár egy csésze kávé mellett a legértékesebb lehet az életünkben. Mindemellett szeretnénk megmutatni, hogy a kultúra közelsége, szeretete sosem hagyja, hogy magányosnak érezzük magunkat. Hisszük, hogy rendezvényünkkel egy emberibb világot teremtünk.” -fogalmazott Serfőző Krisztina, főszervező.

A helyszínek befogadóképessége korlátozott, a helyfoglalás érkezési sorrendben történik, így a kiválasztott programra érdemes időben érkezni. Egyes programok esetében regisztrációt kérnek a helyszínek!

