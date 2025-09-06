Katalin hercegné új frizurája felrobbantotta a divatvilágot

Megosztás itt:

A walesi hercegné öltözéke gyakran az utcai divat részévé válik, és ugyanígy várható, hogy a hajstílusa is hatással lesz a nagyközönségre. Bár egyelőre sokan kritizálják, nem kétséges, hogy Katalin szőke fürtjei hamarosan inspirációt nyújtanak mások számára is.

A Life.hu cikkében megírta, hogy a brit Természettudományi Múzeumban tett látogatásakor mutatta meg először a nyilvánosságnak megváltozott frizuráját. A hercegné új, világos szőke árnyalata vegyes reakciókat váltott ki, és a közösségi médiában többen is kifejtették véleményüket. Diana egykori fodrásza sem maradt néma a változás kapcsán. Függetlenül a kritikai hangoktól, már most biztosnak tűnik, hogy Katalin új hajszíne lesz a következő időszak legkeresettebb árnyalata a fodrászoknál.

A teljes cikk a Ripost oldalán olvasható.

Fotó: ripost.hu