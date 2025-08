Kapu Tibor „űrbúzát” csíráztatott

Megosztás itt:

Bár az űrben kelt növények közvetlen vizsgálata egyelőre várat magára, a kísérlet részeredményeiről sok előzetes információ áll rendelkezésre. Tudható például, hogy a földön vetett és az űrállomáson megöntözött magyar nemesítésű búzamagok már egy nap után csírázni kezdtek, tíz nap alatt pedig teljesen kinőtték a számukra tervezett speciális ültetőedénykéket. Kapu Tibor többek között ilyen kísérleteket is végzett az űrben.

Az eredmények nem kis fejtörést okoztak, és gyors, kreatív döntésekre késztették a kísérlet vezetőit – de Kapu Tibort is. A „retekültetvény” betakarítása után ugyanis neki kellett a búzanövénykék számára kellően magas falú nevelőedényeket kialakítani. Két nap múlva pedig még egy hasonló művelet végrehajtása is szükségessé vált, ugyanis az „űrbúza” ezeket a megmagasított nevelőedényeket is kinőtte.

Az eredmény a kísérlet projektvezetői feladatait ellátó Veres Szilvia professzor szerint messze túlmutat az asztronauták szükségleteinek kielégítését célzó űrnövénytermesztés kísérleti keretein:

a klímaváltozás miatt kiszáradóban lévő Földön is esélyt teremthet olyan gyors csírázású növények tömeges alkalmazásra, amelyek kevesebb víz felhasználása mellett is dús terméssel kecsegtetnek.

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.

Fotó: Világgazdaság