Kapu Tibor olyat élt át az űrben, ami földi halandónak sose adatik meg

Megosztás itt:

A teljes cikk IDE kattintva olvasható el.

Részlet a cikkből:

Kapu Tiborék több mint százötven (naponta 16) napfelkeltén és naplementén vannak túl, ennek során megközelítőleg már 7 millió kilométert tettek meg. Minden egyes nap egyre inkább előremozdította az Ax-4 tudományos programját, melyek eddigi összefoglalóit ide kattintva érhetitek el. Most újabb gyűjteménnyel érkezünk, szintén a teljesség igénye nélkül, ami ismét betekintést enged a Nemzetközi Űrállomáson töltött idejükről.

Július 5. szombat

Befejeződött a Cancer in LEO tanulmányhoz kötődő képalkotás, Shux pedig dokumentációt készített a Myogenesis kutatásról, de a korábban már említett Space Micro Algae mintákkal is munkálkodott. Az ISRO űrhajósa a Sprouts elnevezésű kísérlet keretében megöntözte az ide tartozó növényi magokat, mely vizsgálat fel szeretné tárni azok csírázását és növekedését. A Sprouts célja, hogy hozzájáruljon a jövőbeni hosszú távú küldetésekhez. A személyzet ezeken felül ismét tevékenykedett a Voyager Displays kutatáshoz, valamint a Rad Nano Dosimeter használata sem maradt el.

Tibi adatgyűjtést végzett az ún. Microfluidics Design-hoz. Utóbbi célja annak megértése, hogy a folyadékok miként viselkednek az űrben az ún. „lab on a chip” mikrofluidikai eszközökben. A „lab on a chip” egy olyan miniatürizált eszköz, amely mikrofluidikai technológiát használ; apró csatornákat és kamrákat tartalmaz, amelyekben folyadékok (például víz, vér, vagy ebben az esetben gyógyszert tartalmazó oldatok) áramlanak; ezek az eszközök képesek laboratóriumi funkciókat (például mintavételezést, keverést, elemzést) elvégezni. A magyar űrhajós a már megszokott Fruit Fly DNA Repair kísérlethez is elvégezte a szükséges és előírt megfigyeléseket, Suave pedig közreműködött a Wireless Acoustics tanulmányban. Ahogyan azt korábbi összefoglalónkban taglaltuk, ez egy akusztikai monitor viselését jelenti, ami a zajterhelés nyomon követésében segít a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén.

Fotó: Axiom Space