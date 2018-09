Kaktuszkülönlegességek a Füvészkertben

Kaktuszkiállítást szerveztek az ELTE Füvészkertjében, ahol most a Dél-Amerika sajátos növényeit mutatják be a látogatóknak, köztük például az Andok völgyeit benépesítő oszlopkaktuszokat, köztük az „Őszapókat” is.

De helyet kaptak a hazai kaktuszgyűjtők kincsei, több száz kaktusz és pozsgás ritkaság Közép-Amerika és Afrika tájairól. A látogatók hasznos növényápolási tanácsokat is kaphatnak.