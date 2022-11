Jövőre turnéra indul az újjászületett NOX

Megosztás itt:

„Óriási várakozás előzte meg a koncertet, nem csak a közönség részéről, hanem saját magunk is hatalmas elvárásokkal indultunk ennek a gigashownak” – mondta Péter Szabó Szilvi, a NOX énekese. „A zenei pályafutásom 20 éves jubileumát is ünnepeltem, emellett azt szerettük volna, hogy a hosszú csend után olyan élményt nyújthassunk, mellyel a NOX újra, minden szempontból meghatározó szereplője legyen a könnyűzenei életnek” – tette hozzá. A szakma visszajelzései szerint is az év egyik legnagyobb hazai durranása volt a november végi koncert. “Minden olyan régi dal elhangzott, amit imádtak a rajongóink és fantasztikus érzés volt, hogy az új dalainkat is olyan szeretetteljes rajongással fogadták mint a régi slágereinket” – mondta az énekesnő. A zenekar a koncerten már be is jelentette: jövőre országos turnéra indulnak. “Olyan élménnyel lettünk mindannyian gazdagabbak, melyet a koncertturnénk során szeretnénk újra átélni a rajongóinkkal együtt, országszerte” - beszélt a jövőről Szilvi. Turnéidőpontokért és egyéb információkért irány a https://www.facebook.com/szilviaofficial