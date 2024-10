Jótékonysági eseményen dobálták meg Harry herceget

Megosztás itt:

Harry herceget megdobálták egy jótékonysági eseményen, azonban nem kell aggódni, hiszen a támadó egy kisfiú volt, és senkinek sem esett baja – írja a baon.hu.

A sussexi herceg néhány napja a WellChild díjátadó ünnepségén találkozott súlyosan beteg gyerekekkel és családjaikkal az Egyesült Királyságban.

Az egyik gyermek, a hatéves Noah Nicholson úgy döntött, játékra hívja Harry herceget, és elkezdte plüssállatokkal dobálni. Harry gyorsan reagált, felvette az állatokat, majd visszaadta őket Noah-nak. Ekkor Harry észrevette, hogy az állatok között ott van egy Raffy nevű zsiráf is, amely már 2019-ben is Noah-val volt, amikor találkoztak. Harry ekkor azt is elmondta, hogy lányának, Lilibetnek is ez a zsiráf az egyik kedvence.

