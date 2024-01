Jönnek az autókba épített alkoholszondák

Megosztás itt:

Hosszú előkészítés után 2024-ben életbe lépnek az európai közlekedésbiztonságot javító intézkedések – hívta fel a figyelmet a Közlekedésbiztonság című szakportál. Az új szabályozás lényege, hogy növelik a járművek intelligens eszközökkel való ellátását az Európai Unió útjain bekövetkező halálesetek és súlyos sérülések jelentős csökkentés érdekében. Mindez gyökeres változást jelent az unióbeli közúti közlekedésben, miután minden forgalomba kerülő autót kötelező lesz felszerelni bizonyos berendezésekkel.

A kezdeményezés háttere még 2019-ig nyúlik vissza, amikor az EU megkezdte az általános járműbiztonsági rendeletétnek (GSR) az átdolgozását. Ez a folyamat zárult le, és 2024 júliusában életbe is lép a csomag. Legalábbis egy része, ugyanis 2026-ban és 2029-ben újabb intézkedések lépnek érvénybe. A forgalomba kerülő járműveket tehát különböző berendezésekkel látják el, azonban a teljes járműpark átalakulása évtizedekig eltarthat.

Mindenesetre a most esedékes módosítás a személygépjárművek és kisteherautók mellett a buszok és tehergépkocsik számára is számos követelményt ír elő, így például az új autóknál több aktív biztonsági rendszer beszerelése is kötelezővé válik.

A teljes cikket ITT érheti el.

Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Világgazdaság