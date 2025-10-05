Jó hír érkezett Klein Dávid társáról, kiderült mi okozta a rendkívüli fájdalmakat

Megosztás itt:

A hegymászó jelenleg Pokharában pihen - számolt be a fejleményekről a közlemény szerint Nagy Márton kötéltársa, Klein Dávid. A tájékoztatóban felidézték, hogy Nagy Márton súlyos fájdalmai és egyéb tünetei (hányás, émelygés, szédülés) október 2-án hajnalban kezdődtek. A helikopteres kiemelést és a kórházba szállítást rossz látási körülmények miatt csak október 3-án, a reggeli órákban hajtották végre - írták.

"Marciból odafent, az alaptáborban vesekő távozott, ez okozta a rendkívüli fájdalmakat, a hányást és a gyulladást. Sajnos még van odabent, aminek ki kéne jönnie"

- idézték a közleményben Klein Dávidot, hozzátéve, hogy a hegymászó a kórházban infúziót és gyógyszereket kapott.

Idézték Nagy Mártont is, aki úgy fogalmazott:

"most először kerültem ilyen hirtelen kórházba. Tudom, ez nem egy ritka eset, mégis ijesztő, amikor egy elszigetelt világban ér a meglepetés".

Klein Dávid most, hogy társát biztonságban tudhatja, megkezdte az alaptáborba való visszatérésének megszervezését, míg Nagy Márton visszatérésének esélyei jelenleg még bizonytalanok - olvasható a közleményben.

Fotó: Nagy Márton és Klein Dávid