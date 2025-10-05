Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 05. Vasárnap Aurél napja
Jelenleg a TV-ben:

Lovagias ügy

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Színes

Jó hír érkezett Klein Dávid társáról, kiderült mi okozta a rendkívüli fájdalmakat

2025. október 05., vasárnap 11:36 | MTI
rosszullét hegymászás Klein Dávid Nagy Márton

Nagy Márton hegymászót kiengedték a nepáli Manipal Oktató Kórházból, tünetei vesekőre voltak visszavezethetőek - tájékoztatta a Magyar Dhaulagiri Expedíció az MTI-t vasárnap.

  • Jó hír érkezett Klein Dávid társáról, kiderült mi okozta a rendkívüli fájdalmakat

A hegymászó jelenleg Pokharában pihen - számolt be a fejleményekről a közlemény szerint Nagy Márton kötéltársa, Klein Dávid. A tájékoztatóban felidézték, hogy Nagy Márton súlyos fájdalmai és egyéb tünetei (hányás, émelygés, szédülés) október 2-án hajnalban kezdődtek. A helikopteres kiemelést és a kórházba szállítást rossz látási körülmények miatt csak október 3-án, a reggeli órákban hajtották végre - írták.

"Marciból odafent, az alaptáborban vesekő távozott, ez okozta a rendkívüli fájdalmakat, a hányást és a gyulladást. Sajnos még van odabent, aminek ki kéne jönnie"

- idézték a közleményben Klein Dávidot, hozzátéve, hogy a hegymászó a kórházban infúziót és gyógyszereket kapott.

Idézték Nagy Mártont is, aki úgy fogalmazott:

"most először kerültem ilyen hirtelen kórházba. Tudom, ez nem egy ritka eset, mégis ijesztő, amikor egy elszigetelt világban ér a meglepetés".

Klein Dávid most, hogy társát biztonságban tudhatja, megkezdte az alaptáborba való visszatérésének megszervezését, míg Nagy Márton visszatérésének esélyei jelenleg még bizonytalanok - olvasható a közleményben.

Fotó: Nagy Márton és Klein Dávid 

További híreink

A magyar házaknál is lesben áll ősszel ez a fenevad

Európa fegyverkezik, Magyarországot teljesen izolálnák

Irodalmi kvíz: te tudod, kinek a tollából születtek a hírek, magyar regények?

Az álhírgyárosok mellett tüntetnek Puzsérék – színpadon az ütődött „csodatévő próféta”

140+ IQ-d van, ha 5 másodperc alatt megtalálod a hibát ebben az optikai illúzióban

Ha ezt az összetevőt találja egy édességben vagy italban, inkább ne vegye meg

Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a Padlót Ursula Von Der Leyennel

Szuper áron kapható a Lidl praktikus terméke, ami segít melegen tartani a szobát

Putyin éles figyelmeztetése Európának: Nagyon meggyőző lesz az orosz válasz a militarizálódásra

További híreink

Putyin éles figyelmeztetése Európának: Nagyon meggyőző lesz az orosz válasz a militarizálódásra

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

A brutális orosz Oresnyik rakéta akár el is döntheti a háború kimenetelét

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány
2
Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért
3
Nagy baleset történt az M0-áson, Törökbálintnál
4
Andrej Babiš exkluzív interjút adott a HírTV-nek + videó
5
Cseh választások: győzött az ANO, Andrej Babiš pártja + videó
6
Front Robert C. Castellel: Putyin szavai mögött új stratégia rajzolódik ki + videó
7
Újabb orosz dróntámadás érte Ukrajna több városát
8
Csatatérré vált Róma városa az erőszakos szélsőbaloldali rendbontók miatt
9
Nemzeti vágta – ma eldől, kié lesz a babérkoszorú
10
Elkezdődött a Pécs Pride + videó

Legfrissebb híreink

Gázolt a 4-es metró

Gázolt a 4-es metró

Elgázolt egy embert az M4-es metró Budapesten, a Rákóczi téri állomáson vasárnap délelőtt, nem sokkal 11 óra előtt - tájékoztatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!