Jennifer Lopez lázban ég Budapest - telt házas koncert és sztárvadászat a főváros utcáin

Megosztás itt:

Pár hét múlva, 2025. július 20-án este 8 órakor lép fel először Magyarországon Jennifer Lopez, a világhírű énekesnő és színésznő, az MVM Dome-ban, a „JENNIFER LOPEZ: UP ALL NIGHT – LIVE IN 2025” turné keretében.

A koncertre óriási az érdeklődés, a jegyek villámgyorsan fogynak, és a szervezők telt házas bulira számítanak. A Green Stage Production szerint Jennifer Lopez nem csak a színpadon kápráztatja el a magyar rajongókat, hanem a fellépés előtt és után lehetősége lesz bebarangolni Budapestet, így akár a Buda várnál vagy a Parlamentnél is felbukkanhat. A sztár híres energikus fellépéseiről és ikonikus slágereiről, mint a „Jenny from the Block” vagy az „On the Floor”, így a budapesti közönség felejthetetlen estére számíthat.

„Olyan tempóban fogynak a jegyek Jennifer Lopez első budapesti koncertjére, hogy már előre lehet látni, hogy a július 20-i show-ra minden hely elkel” – fogalmazott a Világgazdaság megkeresésére Guba Gábor, a koncertet szervező Green Stage Production tulajdonosa.

Az MVM Dome-ba szervezett koncertre már az összes állójegy és a legolcsóbb ülőhelyek is elfogytak. Sőt az exkluzív, 610 ezer forintba kerülő meet & greet belépőket kapkodták el a leggyorsabban.

A produkciós iroda tulajdonosa korábban elárulta, hogy az ő ötletük volt az exkluzív csomag értékesítése. A produkció a több százezer forintos csomag sikerén felbuzdulva úgy döntött, hogy a turné többi állomásán is bevezetik ezt a lehetőséget.

Guba Gábor lapunknak azt is elmondta, hogy a budapesti színpadon módosításokat hajtottak végre: az átalakítás által további helyek szabadultak fel, de a több szász új jegyre gyakorlatilag egy nap alatt lecsaptak a rajongók.

A főszervező elmondta: a produkció úgy készült Magyarországra, hogy telt házasnak kell lennie Jennifer Lopez koncertjének.

Több magángéppel érkezik Jennifer Lopez óriási stábja

Hozzátette, több év munkája van abban, hogy a magyar fővárosban is fellép a popsztár. Logisztkailag is meg kellett tervezni – a kamionok által szállított hangtechnikát, illetve az énekesnőt és kíséretét szállító két magángép összehangolását is beleértve –, hogy gazdaságilag megérje a produkciónak beemelnie a magyar fővárost további helyszínként.

Eredetileg egy spanyol turnénak indult az európai koncertsorozat. A show mögött álló ügynökséggel régi jó kapcsolatban vagyunk, és már öt éve próbáljuk Jennifer Lopezt az országba csábítani. Mostanra tudtuk meggyőzni őket, hogy Budapest is bekerüljön a műsorba – árulta el a Guba Gábor. Miután Magyarország is bekerült a turnéba: a produkció úgy döntött, hogy más európai országokba is elviszik a show-t.

A szervező elmondta, Jennifer Lopez produkciója Budapestre hoz egy könyvelőcsapatot is, amely pontosan elszámol a bevételekkel és a kiadásokkal. Egy ilyen szintű produkció költségvetésénél a jegyárazást termesztésen befolyásolja a fellépő tiszteletdíja is.

Teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.

Fotó: Facebook