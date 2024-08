Javában tart a 38. Mesterségek Ünnepe + videó

A nemzeti ünnep alkalmából ma ingyenesen látogatható a Parlament, ahol az érdeklődők a Szent Koronát is megtekinthetik. Az Országházhoz kapcsoltunk, ahol Marschal Gréta tudósítónk követte az eseményeket.

Ünnepi tűzijáték - élőben a HírTV műsorán + videó

A Hír Televízió is ünnepi műsorral készült augusztus 20-án és élőben közvetítjük az esti tűzijátékot is. A háttérműsorainkban a magyar államalapítás történetéről is beszámolunk.