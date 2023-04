Járműipari kiállítás nyílt Esztergomban

Megosztás itt:

Nagy János, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára köszöntőjében kiemelte, a magyar kultúra része a mérnöki zsenialitás, amelynek egyebek között a tranzisztort, a Ford T modellt és a golyóstollat köszönhetjük.

A politikus kiemelte, ezen örökség átadása érdekében a kormány fejleszti a műszaki képzést, a szakiskolákat, és igent mondott az elektromos és az önvezető autókra.

Erős Gábor, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy az idei alkalommal már hatodszor rendezik meg a kiállítást, amelynek létrehozásában úttörő szerepe van Neuzer Andrásnak, (az Esztergomi Vitézek rögbi csapat klubvezető elnöke, a Neuzer Kerékpár Kft. ügyvezetője), akit Pro Urbe díjjal ismert el Esztergom.

Az Akkor és Most Jármű Expo elnevezésű rendezvényen a legrégebbi gépjármű egy 1920-as évekbeli, ma is működő Ford T-modell. Megtekinthető egy luxus igényeket kielégítő Landauer hintó is, amelyet főleg a 18. században használtak. A legkülönlegesebb darab pedig a magyar gyártású Csaba páncélautó. A kiállítási anyag az idén repülőgépmodellekkel bővült.

Az expón a jelen autói is helyet kapnak, a házigazda és főszponzor Magyar Suzuki esztergomi gyártású S-CROSS és Vitara modelljei mellett képviselteti magát a motorkerékpár-, illetve hajómotor-üzletág is.

A kiállítás szombaton és vasárnap tíz órától este nyolcig látogatható. A hétvége programja esti hajós felvonulással zárul a Szent Erzsébet híd és a Kossuth híd között, ahol egyedileg megtervezett lampionos járművek úsznak le a Dunán.