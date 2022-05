Itt a strandszezon – nyit a Lupa

Megosztás itt:

Fehér homok, pálmafák, kristálytiszta víz – nem csak ezt kínálja Budapest tengerpartja, hanem megannyi sportot a parton, vízen és víz alatt, gyerekbarát strandot, egy szuper bringabarát vízpartot, fröccsteraszt, változatos büfék sorát, koktélbárt és éttermet – mindent, ami egy mediterrán hangulatú beach csak nyújthat.

A parton a strandsportok szerelmeseit strandfoci-, strandröplabda-, strandkézi pályák várják, továbbá itt található régió legmenőbb búvár centruma, és Közép-Európa legnagyobb wakeboard komplexuma. Emellett választhatók hagyományos és extrém vízi sportágak a különböző evezősöktől a vitorlázásig, a SUP-tól surf-ig. Lupának van egy klassz horgászcentruma is, csak az a lényeg, hogy görbüljön a bot.

Idei újdonság, hogy a Lupa a Duna felőli oldalon futó EuroVelo útról bringás kaput nyitott a kerékpárosoknak, akik legurulhatnak az Öböl strandig, ami egy minden igényt kielégítő bringapont is egyben és aki strandra vágyik, a jegyét ott meg is válthatja, akár a Beach-re is.

Lupa Beach gasztrosétányán egyszerre megtalálhatóak a tipikus strand ételek és a különlegesebb fogások, amiért akár külön is érdemes ebédre vagy vacsorára kilátogatni. Van itt minden, a főtt kukoricától a lángoson át, a fagyiig vagy a palacsintáig, az osztrigától a fish and chips-ig valamint hekkes, kézműves hamburgeres vagy az olasz tésztákat és pizzákat árusító kereskedő. A gasztrosétányon túl, vízparti bárok és beach klubok színesítik a vendéglátás kínálatát, de akinek még ez sem elég az a legmagasabb igényeket is biztosan kielégítő Costes Beach Clubban fogyaszthat el éttermi fogásokat a koktélja mellé.

A Vidámpart a gyermekes szülők és a szülős gyermekek strandközpontja, ahol az apróságokat megannyi játék és móka várja, így például vízidodzsem, trambulin és ugrálóvár. És lesz gyerekmegőrző valamint kézműves foglalkozás, miközben a szülők „megszökhetnek” majd egy-egy csobbanásra.

Idén is táborok sora hívja a fiatalokat. Strand, vizes- és TEQ sportok, foci, röplabda, kézilabda, kajak, egyszóval minden, illetve a peca kedvelőit a horgászcentrumban a kapitális fogás lehetősége csábítja a nyáron a Lupára. Ismét lesznek Funside nyelvi táborok, ahol szórakozva tanulhatják a lurkók a nyelveket és napközis formában, reggeltől délutánig élvezhetik a gyerekek a tábor adta élményeket.

A belépők az időjáráshoz igazodnak. Piros nap a rossz időt jelzi, és a Lupa zárva van a sárga napokon – amikor az idő nem a legjobb - fürdeni ugyan nem lehet, de ingyen mehetünk a Lupára, akár egy jó lángosra, hekkre vagy egy koktélra, és a zöld napok a strandidőt jelzik. Délután 16-tól félárú a belépés, 19 órától pedig ingyenes, ami egy remek lehetőség egy vízparti vacsora elköltésére.

A megújult weboldalon - www.lupabeach.com - már az aktuális hőmérsékletről, vízhőfokról, szélerősségről, aktuális programokról és természetesen az érvényben levő nyitva tartásról is érdeklődhetnek a látogatók.