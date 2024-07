Itt a brutális meleg, logisztikai bravúr a gyorséttermekbe eljuttatni az alapanyagot

Megosztás itt:

Jeget is szállít akár negyven fokban is hazánk egyik legnagyobb gyorséttermi beszállítója, de ilyen időben sokszoros a terhelés a víz- és üdítőitalok, a fagylaltok és öntetek terén is. Megugrik az ezekhez szükséges csomagolóanyagok (pohár, tető és szívószál) forgalma is, és sokkal inkább a turisták által látogatott területekre eső éttermek a kamionok célpontjai a bevásárlóközpontok helyett.

A szállítókamionok belső felépítése igazán különleges: középen hosszában falszerűen elválasztják a felépítményt egy hőszigetelt anyaggal, és szinte zsiliprendszerszerűen kialakítják a raktérben a mélyhűtött és a hűtött áruk helyét. Ez a „hőszigetelt fal” mozgatható. A teherautók ajtaján belülről szalagfüggöny akadályozza, hogy a kánikulában nyitáskor bejusson a raktérbe a forró levegő. A QSL 16-17 kamionnal, teherkocsival járja az országot, és naponta mintegy 60 tonna alapanyagot visz az étteremláncoknak, kávézóknak.

A gyorséttermekbe szánt tejtermékeket, húsokat és zöldségeket plusz 1-4 fok között kötelező tárolni, a hamburgerzsömléket, a sült krumplit, a bacont, a pizzafeltéteket pedig mélyfagyasztva, mínusz 18 fokon. „Vigyázni kell, bizonyos alapanyagok igen érzékenyek. Ha a jégsaláta például lehűl 0 fokra, tüstént megfonnyad” – jelzi Haiman Ferenc, a QSL cégvezetője.

Mivel romlandó árut kell célba juttatnia, az élelmiszergyártók telephelyétől az éttermek bejáratáig hűtőláncot hoz létre, vagyis a megfelelő hőmérsékleten szállítja és tárolja az élelmiszert.

Mindegy, hogy mínusz 2 fok van télen vagy 40 fok nyáron, a hűtőlánc nem szakadhat meg

A gyorsétterem-láncokat is feszes előírások kötik: amikor a sofőr megérkezik, az étterem megbízottjával együtt köteles ellenőrizni, hogy megfelelő hőfokon szállították-e le az árut. Hibázásra nincs lehetőség: a franchise rendszer miatt elég egy apró mulasztás Budapesten, és abból a világ túloldalán is hír lehet.

A normál hűtést igénylő alapanyagokat a raktárba viszik, ahol folyamatosan hűtik őket. Hőmérőre kötött dupla riasztórendszer jelzi, ha 4 fok fölé emelkedik vagy egy fok alá süllyed a hőmérséklet. A hőfokot időnként külső auditorok szintén ellenőrzik – több hónapra visszamenőleg is.

A speciális kamionok naponta sok száz kilométert tesznek meg, és csak a legszigorúbb élelmiszerbiztonsági előírások figyelembevételével szállíthatják a termékeket. Többféle hűtőberendezés segítségével hűtik le a rakteret, amely eléri a kívánt hőfokot, mire a sofőr a telephelyre ér. Az élelmiszer-alapanyagok bepakolása kizárólag akkor kezdődhet meg, ha a partnerrel közösen ellenőrizték a termékek hőmérsékletét.

A húst egy speciális csomagolásba tekerik, fóliával választják el a többi terméktől, vagy teljesen elkülönítve szállítják egy másik kamionban. Sőt, a QSL nyáron úgynevezett izoterm zsákokat húz a hűtött raktérből kipakolt árura, ami óriási hűtőtáskaként biztosítja az áruk frissességét, amíg a kocsiból az étterembe tolják őket.

Az étolajjal, liszttel, kólával, cukorral, vagyis a tartós termékekkel van a legkevesebb teendő, ezeket környezeti hőmérsékleten lehet szállítani.

A QSL-ről

A Quick Service Logistics (QSL) több mint 20 ország 6000 éttermének logisztikáját biztosítja. A partnerei között olyan globális láncok találhatók, mint a KFC, a Pizza Hut, a Starbucks, a Burger King vagy az IKEA. A magyar piacon 2016-ban jelent meg.

