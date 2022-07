Ismét Ostromnapok lesznek Kőszegen

Megosztás itt:

Az ostromnapok kezdetét augusztus 5-én egy a Hősök tornyában eldördülő puskalövés jelzi, este hat órakor a Tábornokházban hivatalosan is kihirdetik majd az "ostromállapotot", este nyolc órakor pedig a várárokban katonai hagyományőrző játék idézi fel a törökök tüzes támadását, amelyet a résztvevők fáklyás bevonulása követ a várárokból a Jurisics térre - közölte Pócza Zoltán, a Jurisics-vár és Művelődési Központ igazgatója az MTI-vel.

A következő két napban többször megostromolják majd a törökök Kőszeget, lesz például külön gyermekostrom, szombat délelőtt pedig a török sereg egy része sétát tesz Kőszeg belvárosában, bizonyítva, hogy "senki sincs biztonságban, a török minden vásárost megvizsgál, minden turistát átkutat és aki nem vigyáz, könnyen török rabságban találhatja magát".

Az Ostromnapok keretében idén is megrendezik a Hetedíziglen Történelmi Íjászversenyt, többször is fellépnek a Kőszegi Vonósok, tűztáncot ad elő a Be-Jó Történelmi Táncegyüttes, lesz élőszereplős ostromjáték, apródpróba, hastáncbemutató, várvédő mustra, és indul egy "Török-lesen" jelmezes túra is - sorolta.

Az érdeklődők vezetett múzeumi séta keretében tekinthetik meg a vár ostromtermét, hasonló vezetett séták lesznek a Hősök tornyában és a Tábornokházban, szombat télután a várárokban lovas bemutatót tart a Batthyány Lovas Bandérium és a Nyugati Vármegye Vitézlő Rendje, indul egy újabb várostrom, amelyet követően a résztvevők meghallgathatják a Kőszegi Fúvósok, majd pedig a Szelindek együttes koncertjét.

Vasárnap ismétlődnek az ostromok és a lovasbemutatók, a fellépő hagyományőrzők megkoszorúzzák Jurisics Miklós szobrát, délután fellépnek a Kőszegi Mazsorettek, este hat órakor színpadra lép a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes, majd Mistral-koncert következik, zárásként pedig a kőszegi Ataru Taiko ütőegyüttes koncertjét hallhatja a ostromnapok közönsége.