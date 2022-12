Megosztás itt:

Bár a nehéz gazdasági helyzet miatt idén nem újult meg a dekoráció, a mézeskalács mintázatú jármű most is sok embernek tetszik, már az első napokban is teltházzal üzemelt a járat.

Sokan távoli városokból, vagy akár külföldről jönnek el átélni az élményt.

A szerelvényt egyébként már többször választották meg Európa legszebb villamosának. A különleges utazást érvényes vonaljegy birtokában élvezhetik az érdeklődők.