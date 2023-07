Ismét igazi sztárparádé várható a Plázson

Megosztás itt:

Ha nyaralást tervezünk, már hétköznap is érdemes célba venni a Plázst. Csütörtökönként ugyanis ismét Dr. BRS, a szerelemdoktor rendel, aki hiphop, R&B, reggaeton és a legjobb magyar zenék segítségével tálalja a gyógyírt a Plázs Music Teraszon. Pénteken a hazai trap egyik nagyágyúja, Dzsúdló slágereire rúghatjuk majd a homokot Siófok tengerpartján, utána pedig - ahogy már megszokhattuk -, az Arénában Metzker Viktória vár mindenkit a hajnalig tartó csapatásra. Ezúttal Lmen Prala, DJ Lennard és Koósz Milán társaságában.

Szombaton strandolás közben élvezhetjük a Tezenis Beach partyn Solére dalait, majd ha megmártóztunk a Balatonban és készen állunk a bulizásra, a nap leszállta után a Follow The Flow veszi be a nagyszínpadot. Előttük az elmúlt év egyik legnagyobb hazai zenei szenzációja, az Analog Balaton melegít be, akik először játszanak idén a Plázson. A koncertek után bőven lesz választék, ami az afterpartyt illeti, ugyanis három különböző helyszínen zajlik majd tovább a buli, három különböző stílusban.

Az Arénában az ország legnagyobb házibulija, a Necc Party veszi kezdetét, ahol együtt rophatjuk az elmúlt három évtized gyakran kínos, de annál ragadósabb, szívekig hatoló slágeire. Mindeközben a Music Teraszon Deep & Dirty Bárány Attilával és Nigel Statelyvel, ahol a hazai elektronikus szféra ikonikus alakjai társaságában megmártózhatunk a legjobb klubzenék zuhatagában.

A Techno Beach Festival először érkezik a Plázsra és egyből három külföldi sztárfellépővel, Daimond Rocks-szal, Phoenix Movementtel és Bultech-kel invitálnak mindenkit, hogy ússzunk együtt a techno hullámaira. Ezen a hétvégén sincs kétség, a Plázson mindenki megtalálja a saját ritmusát.