Ismét hatalmas medvét látott a vadkamera a Bükkben

Barnamedvét fotózott a Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület egyik kamerája a hegység nyugati peremén. Szerencsére a lakott településtől távol. Az egyesület a képeket a közösségi oldalán is megosztotta. Szerintük a most lencsevégre kapott medve azonos azzal az állattal amit az Egererdő Zrt. 2022. június 23-án megfigyelt. A társaság továbbra is felhívja a figyelmet arra, hogy ha valaki medvét lát, azonnal értesítse a hatóságokat.