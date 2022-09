Ismét betört a tömeg a Stade de France stadionba – videó

Megosztás itt:

Újabb atrocitás történt a Stade de France nevű francia nemzeti stadionnál, ahol a kapukat benyomva erőszakkal behatolt több tucatnyi feketébe öltözött fiatal. A csürhe ezúttal nem sporteseményre, hanem egy francia rapper, Booba koncertjére akartak bejutni, jegyük azonban nem volt.

60 jeunes rentrent en forçant le barage de securité au concert de #Booba au #StadeDeFrance #BoobaauSDF pic.twitter.com/B0SEH9PE6w — JESSE BUBECCI (@JBubecci) September 4, 2022

Szemtanúk szerint az erőszakos fiatalok elszámoltak háromig, aztán nekifeszültek a kapunak, benyomták és már bent is voltak a stadionban. A helyszínen készült felvételen jól látható, hogy a biztonságiak nem tudtak mit kezdeni velük, mert túlerőben voltak. A Le Figaro értesülései szerint a hatvan behatoló közül 18-at később sikerült kiutasítani a stadionból, ám egyiküket sem tartóztatta le a rendőrség, a stadion környékén tevékenykedő illegális árusok közül viszont 13-at őrizetbe vettek.

A lap úgy tudja, hogy a jegy nélkül benyomuló személyek által okozott felfordulásnak a becsülettel sorban álló, jeggyel rendelkező nézők itták meg a levét, mivel az incidenst követően jelentősen megnőtt a várakozási idő, ugyanis mindenkit fokozottan ellenőriztek, volt olyan néző, aki csak akkor tudta elfoglalni a helyét, amikor már elindult a műsor.

Az egyik szemtanú arról számolt be, hogy bizonyosan felismert később bent a koncert közben néhány erőszakos, jegy nélküli behatolót, elmondása alapján olyan is akadt köztük, aki a legdrágább jegyekkel elfoglalható, úgynevezett carré or nevű szekcióból nézte végig a koncertet.

Megszólalt a történtekkel kapcsolatban a Valeurs actuelles nevű lap főszerkesztője, Geoffroy Lejeune a CNews-nak adott nyilatkozatában kifejtette, hogy nem a Stade de France biztonsági rendszerével van a probléma, hanem egyes Saint-Denis-i lakossal, akik úgy döntöttek, hogy megrohamozzák a stadiont, mert ott egy őket érdeklő esemény volt. Az újságíró felhívta rá a figyelmet, hogy a stadionban a BL döntő idején történt zavargással kapcsolatban a szervezők az angol focidrukkereket és az RATP közlekedési vállalat hiányos biztonsági intézkedéseit okolták a kialakult káosz miatt, most azonban ezek egyike sem állt fenn és mégis nagy gondok voltak.

«C’est pas un problème de sécurisation du Stade de France, c’est un problème de sécurisation de Saint-Denis et d’une partie de ses habitants qui ont décidé de faire assaut sur le stade dès qu’il y a un événement qui les intéresse» affirme Geoffroy Lejeune pic.twitter.com/AEN62Ct4bb — CNEWS (@CNEWS) September 4, 2022

A rendőrség a sajtó megkeresésére egyelőre nem adott választ arra a kérdésre, hogy tesznek-e jogi lépéseket az erőszakos behatolók ellen, akik egyértelműen felismerhetőek a biztonsági kamerák felvételein.

