Ismét Bárány Napok!

Bárány Napok – április 8-9.

Húsvéthoz közeledve a hagyományos sonka és tojás mellett érdemes nyitni az új ízek felé, kipróbálni valamilyen különleges fogást az ünnep alkalmából. Az eseményhez csatlakozó éttermek a Bárány Napok hétvégéin – most április 8-9-én, illetve az őszre tervezett időpontban október 7-8-án – bárányhúsos ételeket is ajánlanak a vendégeik számára. Azért, hogy még inkább meghozzák a vendégek kedvét a bárányos fogásokhoz, információs anyagokkal és a programot népszerűsítő kiegészítőkkel készülnek az éttermek, így minden vendég tájékozódhat az európai, ízletes és fenntartható bárányhúsról.

A Bárány Napokhoz csatlakozó éttermek listája az alábbi linken tekinthető meg: https://barihus.hu/blogbejegyzes/barany-napokon-resztvevo-ettermek-2022-aprilis-8-9-en/

A juhhús tehát ízletes, egészséges és fenntartható!

A Juh Terméktanács az Interovic (La Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne) spanyol testvérszervezetével konzorciumban, az idei évben is nagy erőkkel dolgozik a juhhús fogyasztásának népszerűsítésén és újrapozícionálásán. E célból idén is két alkalommal szervezik meg a sikeres, európai uniós támogatású Bárány Napokat.

A bárány- és juhhús az egyik legegészségesebb húsfajták, hiszen olyan állatoktól származnak, amelyek kapcsolatban állnak a természettel, kint nevelkedtek és szabadon mozognak, ezáltal jobb a zsírösszetételük. A környezetükkel összhangban élő juhok és bárányok húsa ráadásul finomabb is, mindemellett elkészítésük is igazán egyszerű.

Segítség az otthoni elkészítéshez

De nem kell feltétlen étterembe menni, ha bárányos fogást szeretnénk! A Húsvétot megelőző időszakban az üzletek polcaink egyre szélesebb választékkal találkozhatunk a húspultokban, melyek kiváló alapanyagot adnak az ünnepi asztal ízletes fogásaihoz. Ilyenkor a ritkán választott bárányhús is több helyen elérhető, érdemes ezt az ízletes és egészséges húsfélét is az ünnepi asztalra tenni.

A program az otthoni fogások elkészítéséhez is segítséget nyújt, hiszen a www.barihus.hu oldalon elérhető receptekkel, receptvideókkal és az online végiglapozható szakácskönyvvel biztos sikert aratunk! A receptek kidolgozásában és elkészítésében Mikes Márk gasztroblogger vett részt!

Ismerje meg mindenki a bárányhúst!

A program lehetőséget teremt a juh- és bárányhús termékek jó megítélésének növelésére, jelentőségük és pozitív hatásaik népszerűsítésére. Ehhez fontos, hogy az emberek megismerjék a húsféleség előállítási módjának előnyeit, hiszen a bárány- és juhhúsos termékek előállításának egész folyamata fenntartható, természetes és környezetkímélő. A program célja növelni a juh- és bárányhús fogyasztásának arányát, azok körében, akik korábban csak nagyon ritkán fogyasztottak ilyen terméket. Továbbá kiemelten fontos megismertetni a húsféleséget, azokkal a potenciális fogyasztókkal is, akik még soha nem próbálták a bárányhúsos ételeket. A program céljának egyaránt nélkülözhetetlen eleme, hogy a HORECA szektor is európai eredetű bárányhúst válasszon, ezáltal is növelhető lenne a bárányhús fogyasztása Európában, így Magyarországon is.

