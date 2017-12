Irodalomtörténészt díjaztak idén

Kövér László beszédében kiemelte: a díjazott életének meghatározó élményei voltak lengyelországi útjai. Ekkor erősödött meg a hite abban, hogy a hazugságokra épülő kommunista rendszer nem maradhat fenn örökké. A 80-as évek végén pedig irodalomtörténeti és közéleti munkáival maga is sokat tett a kommunista rendszer lebontásáért.

A múltból merítsenek fiaid erőt - szólítja fel a litvánokat saját himnuszuk. A Polgári Magyarországért díj idei kitüntetettje, Kiss Gy. Csaba munkásságát, emberi tartását, az általa vallott értékeket méltatva, illetve bemutatva mondandónkat talán nem is lehetne jobb és tömörebb mottóval kezdeni. Nem csak azért, mert maga is sokat foglalkozott a nemzeti himnuszok kutatásával, hanem azért is mert a nemzeti emlékezet, a múlttal való szembenézés, és az ahhoz való viszonyulás kérdése központi helyet foglal el életművében - mondta Kövér László.