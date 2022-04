Innováció, edukáció, környezetvédelem, élmény - Magyarok a Világ járműgyártásában

Megosztás itt:

Az AMTS Automobil és Tuning Show a régió egyik legnépszerűbb autós rendezvénye. Az AMTS kiemelt programja az Autós Nagykoalíció által immár kilencedik alkalommal megszervezett „Magyarok a Világ Járműgyártásában” kiállítás a Hungexpo E pavilonjában, mely a magyar járműipar csúcsteljesítményeit, a legkiválóbb magyar szakemberek aktuális innovációit, valamint a magyar járműipar ikonikus termékeit mutatja be.

„Mátyás király kora óta a magyarság meghatározó fejlesztője a Világ közlekedésének földön, vízen, levegőben egyaránt. Majd egy évtizede azért szervezzük meg ezt a kiállítást, hogy az utánunk jövő generációknak megmutassuk, hogy mit is jelent az a tudás, amit a magyarság évszázadok alatt hozzátett a közlekedéshez. Fontosnak tartom, hogy felkeltsük a fiatalok érdeklődését, és megmutassuk, hogy ebben az iparágban biztos kenyér és jövő van. A rendezvényen a járműipar megmutatja, hogy a képzettség megszerzésével, élethosszig tartó tanulással a magyar tudás a mai napig a Világ tetején van. Várunk minden érdeklődő fiatalt nemcsak a kiállításra, hanem a járműipar dolgos hétköznapjaiban is, hogy ők is tovább vigyék ezt a tudást, és a magyarok jó hírét.”– mondta Knezsik István, az Autós Nagykoalíció elnöke.

Az Autós Nagykoalíció jóvoltából több mint 700, a járműgyártás valamely területe iránt érdeklődő általános- és középiskolás diák vehet részt az AMTS pénteki megnyitóján és az azt követő élőshow-n. Az eseményt várhatóan Prof. Dr. Palkovics László nyitja meg. A május 27-én 13 órakor kezdődő megnyitó ünnepség keretében kerül sor az Év Magyar Autója Díj átadójára, és ugyancsak ezen a napon zajlik majd az E pavilonban az Autószerelő Országos Tanulmányi Versenye (AOTV).

Hír TV