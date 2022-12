Indul az ArtXmas, a karácsonyi kortárs vásár

Megosztás itt:

Az eredeti művek december 20-án, aukción találhatnak gazdára, a művek kikiáltási ára százezer forinttól közel kétmillió forintig mozog. Kis példányban sorszámozott, szignózott reprodukciók is kaphatók a www.artxmas.hu oldalon.

“Kíváncsi voltam, hogy mit jelent a karácsony azoknak a művészeknek, akiket nagyra tartok, akik sok-sok alkotásukkal teszik szebbé a hétköznapjainkat.” - mondta Lobenwein Norbert, a galéria alapítója.

Az ArtXmas 2022-es kollekció: link

Élő legendák és fiatal tehetségek az ArtXmas kiállításon

Az ArtXmas keretében élő legendák és fiatal tehetségek is „ecsetet ragadtak”. Az illusztris névsorban szerepel Bada Dada, Bács Emese, Bereczki Kata, Bondor Csilla, Borsandi Balázs, Bukta Imre, Döme Péter, drMáriás, Ef Zámbó István, Eged Enikő, Gaál Kata, Győri Márton, Hu-Yang Kamilla, Kiss Tibor, Jásdi Juli, Labrosse Dániel, Magyarósi Éva, Marosi Panni, Murakami Patrick, Nemes Anita, Ódor Bence István, Pakosz Anna, Petyka, Sibitka Anna, Soós Nóra, Varga Bálint Dániel, Wahorn András és Weiler Péter. Az alkotók egyedi, erre az alkalomra készült művekkel vesznek részt az ArtXmas programban.

Az elkészült képek december 7-23. között Budapesten a Főfotó Stúdiójában (VIII. Baross u. 10.) láthatja a közönség. Az ünnepélyes bemutatónak pedig december 3-án, szombaton 17 órakor az Akvárium Klub ad otthont.

Egyedi ajándékok, kortárs művészektől

Az ArtXmas kiváló lehetőség azok számára, akik egyedi ajándékot keresnek szeretteik számára, a művekből ugyanis két méretben készülnek sorszámozott, kis példányszámú (100-100 db), szignózott giclée nyomatok, illetve képeslapok, amelyek a helyszínen, a Butlers üzletekben és a Lobenwein Galéria honlapján vásárolhatók meg. Az eredeti művek online aukció keretében találhatnak gazdára december 20-án.

30 művész - 30 támogatott ügy

Az ArtXmas művészei maguk dönthettek arról, hogy a Lobenwein Galériával közösen milyen, számukra fontos ügyet támogassanak, így vélhetően első alkalommal fordul elő, hogy akár közel harminc rászoruló jut segítséghez, egyetlen projekt, az ArtXmas keretében.

A csendes éj leple

Az ArtXmas kiemelt alkotása a 2006-ban elhunyt Bada Dada: Pingvin labdázik holdtöltekor a rókával című műve, a Lobenwein Galéria tulajdona a tárlaton is látható lesz. A műhöz Winkler Nóra művészeti szakember, műsorvezető írt személyes hangvételű, szakmai elemzést:

“Gyengéim a havas képek. Gulácsynál nedvesen, atmoszférikusan és Nakonxipánban hull a hó, Monet-nál olvad, de úgy, hogy sírni lenne kedved; ennyire lehet festeni tudni. Ennél a Bada Dadánál felvidulsz és megkönnyebbülsz. Esik a hó, ami nekünk, embereknek annyira érzelmes, romantikus, megállító-erejű jelenség, de az állatok a képen szemmel láthatóan játékban maradtak, meghatva egyáltalán nincsenek. Normális. Számukra a hó evidens, természetes, a nagy erők egyike, melyek az életet formálják, és ők mindig is ebben a keretrendszerben görgették a napjaikat, nem fognak tehát ölelkezve könnyeket morzsolgatni; óh, milyen puha, micsoda csend honol tőle. Pöttyös labdák sokasága játssza be a teret, a csillogó fenyőfa mintha kacsalábakon vagy óriáskarmokon állna, de inkább dülöngél. Mennyi nyögés, mennyi indulat és mennyi szobában övezi az emberi törekvést, hogy a karácsonyfa egyenesen, peckesen álljon, kifixálva ahhoz, amihez lehet, legszebb, legterebélyesebb oldalát mutatva az év utolsó napjain. Itt még a csúcségő is bizonytalan, sőt voltaképpen inog az egész szerkezet, ahogy a róka passzolgat a pingvinnek, a szanaszét szálló labdák mindannyian a stabilitás kis dacos ellenlábasai. A háttérben sűrűn, ritmusosan esnek a hópelyhek, vélhetően alszik már a világ. De a játék hevesen zajlik, a hold is lejjebb csúszott, hogy kövesse.

Nem lehetne, hogy mi is elengedjük a fa állításos stresszt? A minden díszszalvéta zárjon szabályos szöget a desszertvillákkal elképzelést? A ne mássz föl rá, mert ledől - sikoltozást? Csillogjon, ahogy tud, tekeredjen az az égősor, amerre bír, ha billeg billegjen, ha nekidobta, puff, hát dobja, csepegjen le a gyertya, végül is nem mindegy? Együtt vagyunk, végre, otthon, és esik a hó. Boldog karácsonyt.”

Bada Dada műve: link

A Lobenwein Galéria bemutatása

„A Lobenwein Galéria 2020-ban indult útjára a virtuális térben. Akkor kortárs művészek a felkérésünkre a 2020-as évet mutatták be, ugyanezt egy évvel később megismételtük és idén is tervezünk hasonlót. Azóta több, sikeres akciót indítottunk el: két alkalommal a „Nekem a Balaton” című projektben a Balatonról készítettek műveket kortárs művészek, tavaly az MTV logójából készült szobrokat festettek meg a felkért művészeink. Az ArtXmas egy új programunk, amely nagyon közel áll a szívemhez. A karácsony számomra egy minden évben nagyon várt ünnep, amelyre heteken át készülök. Kíváncsi voltam, hogy mit jelent a karácsony azoknak a művészeknek, akiket nagyra tartok, akik sok-sok alkotásukkal teszik szebbé a hétköznapjainkat. Nagyon örülök, hogy ennyire nívós művészek vállalták, hogy részt vesznek az ArtXmas programjában, szívem szerint mindenkit felsorolnék, hiszen mindenkit másért szeretek. Olyan példaképek, élő legendák is velünk vannak, mint EfZámbó István, Bukta Imre, vagy Wahorn András, a fiatal generációból a személyes kedvenceim Magyarósi Éva, Pakosz Anna, vagy éppen Sibitka Panni és Weiler Péter és azt is örömmel említem, hogy a Quimby frontembere, Kiss Tibi barátom igen ritkán ragad ecsetet, de most ő is igent mondott.

Kár lenne tagadni, hogy a karácsony ajándékozásról is szól. Az ArtXmas remek alkalom arra, hogy értékes ajándékok találjanak gazdára. Az eredeti művekből ugyanis 100-100 db sorszámozott, szignózott giclé is készül, több méretben. Ezekhez megfizethető áron juthatnak hozzá a szerencsések, nagyobb tételben pedig képeslap-csomag is készül a teljes ArtXmas 2022 kollekcióból.” – mondta el Lobenwein Norbert, a Galéria vezetője.

Stáb

Alapító: Lobenwein Norbert és családja

Főmunkatárs: Váncza Panna

Honlap: Lobenwein Róbert

Webshop: Hevesi-Tóth Kata

Grafika: Bernáthy Zsiga

Sajtó: Ábel Niki