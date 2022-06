Indul a 10. MOL Nagyon Balaton - Zamárdi ZamJam, Paloznaki Jazz Fesztivál és Plázs Siófokon

Megosztás itt:

A MOL bemutatja: ZamJam

Időpont: 2022. július 28-29-30.

Helyszín: Zamárdi, Rendezvénytér és sok más helyszín

www.zamjam.hu

szervező: VOLT Produkció Kft.

Mi az a ZamJam?

Fesztivál, de másképp, amelynek küldetése az is, hogy a nyár kellős közepén olyan oldalát mutassa meg a Balaton „fesztiválfővárosának”, amit sokan nem is ismernek. Lássunk 5 okot, amiért muszáj ott lenni július 28-29-30-án Zamárdiban.

1. Világsztárok és nagyon szeretett magyarokA ZamJam fő helyszínén, a balatonparti rendezvénytéren a MOL színpadán csütörtöktől-szombatig egyetlen színpad várja a dzsemelni vágyókat, de nem akármilyen programmal!

Csütörtökön a Kool and the Gang előtt Szikora Róbert és a 40 éves R-Go lép fel, ezúttal – idén először - a Valmar csapata is velük tart. Másnap Charlie után Geszti Funky címmel Geszti Péter és csapata a Jazz + Az és a Rapülők legnagyobb funky-slágereivel készül. Szombat este pedig a Balaton Ünnepe keretében a Best of Balaton kurátorai adnak át díjakat. A fő fellépő aznap Shaggy, előtte az osztrák Deladap és a Random Trip várja Zamárdi szerelemesit.

2. Kilátó-koncertek

Sokan nem is tudják, hogy Zamárdinak van olyan pontja, ahonnan szinte az egész Balaton látszódik! Pedig van! A Telekom törpe színpadán naponta egyszer ingyenes koncertek várják a ZamJamelőket. Első nap Little G, pénteken Járai Márk érkezik Cseh Tamás dalaival, szombaton pedig Lovasi András ad koncertet.

3. ZamArt

Rendhagyó módon és több helyen jön szembe a kortárs képzőművészet a ZamJam idején Zamárdiban. Bereczki Kata képei már a plakátokon, hirdetéseken is megjelentek, de az ő, balatoni alkotásai az esemény fő helyszínén is láthatók lesznek. Labrosse Dani, a Lobenwein Galéria felkérésére, 10, ikonikus balatoni helyről készített képeket, melyek először a ZamJam-en lesznek láthatók. Zamárdi 20 pontján és a vasútállomáson ugyancsak megjelenik a kortárs képzőművészet, kifejezetten balatoni tematikával. A vasútállomáson például korabeli balatoni turisztikai plakátokat láthatnak a ZamJam vendégei.

4. Tele van a város...Felsorolni is lehetetlen, hány helyen zajlanak programok a ZamJam idején Zamárdiban! A MOL Nagyon Balaton Teraszon a Séf a Parton program után a Budapest Jazz Club szervezésében naponta két koncert várja a közönséget. Az újonnan induló The Zam a Líra irodalmi beszélgetései mellett a Halott Pénzből ismert DJ Venom otthona, naponta lát vendégül ismert arcokat, akik kedvenc lemezeiket mutatják itt be. A Filmio Partmozi a Chef Beach-en naponta egy magyar filmmel kedveskedik azoknak, akik a vízparton moziznának. A szervező VOLT Produkció arra buzdítja a helyieket, mutassák meg a vendégszerető város rejtett kincseit, titkait.

5. A Balaton ÜnnepeA ZamJam zárónapja egyben a Balaton Ünnepe. Miközben Shaggy és a Deladap koncertezik, bemutatkoznak a Best of Balaton idei legjobbjai és idén is díjat vehetnek át azok, akik évtizedek óta sokat tesznek a Balatonért.

Paloznaki Jazzpiknik

Időpont: 2022.08.04-06.

Helyszín: Paloznak

Weboldal: https://jazzpiknik.hu/

Szervező: Tonspec Kft.

A festői szépségű balaton-felvidéki Paloznakon immár 10. éve kerül megrendezésre a Paloznaki Jazzpiknik. Ahogy az elmúlt években, idén is három örömteli napot tölthetnek a látogatók a Balaton partjának közelségében.

A helyszín egy Hild -díjas település girbe-gurba utcácskákkal, a szőlő közepén, ahol a nagyszínpad domboldaláról elő-elő bukkan a Balaton látképe is.

A nagyszínpadon a nemzetközi és hazai jazz, funky és soul zene legnépszerűbb alakjai lépnek fel, köztük Richard Bona, Emeli Sandé, Lisa Stansfield, Stereo MC’s, Al Mackay’s Earth, Wind and Fire Experience, MF Robots. Emellett a falu központjában három színpad üzemel, ahol a hazai jazz legelismertebb nevei, illetve a legígéretesebb fiatal tehetségek adják egymásnak a stafétát.

Nemcsak a zenei kínálat és a közreműködők, a gasztronómia tekintetében is igazán különleges, minőségi kínálatra számíthatnak ezévben is az idelátogatók, .

1. Egyedülálló zenei kínálat

olyan előadókat hívunk el minden évben akiket ritkán vagy még sosem látott a magyar közönség

rengeteg zenei stílus képviselteti magát, ezáltal mindenki megtalálja az ízlésének megfelelő programot

remekül megférnek egymás mellett a jazz különböző stílusai és az egyéb műfajok, például soul, funky, pop

kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra

2. A nagy találkozások fesztiválja

10 éve indult a fesztivál családi vállalkozásként a barátoknak, ez a légkör a mai napig része a Jazzpikniknek

nálunk mindenki belefut rég nem látott ismerősökbe

több generáció találkozik nálunk, együtt mulat nagymama, szülő, gyerek, unoka

3. Család- és állatbarát rendezvény

Gyermekudvar a legkisebbeknek

Programok a Rendezvény teljes területén

15 éves korig ingyenes a belépés

a rendezvényre kutyák is behozhatók

biztonságos közeg a gyermekek számára

4. Az ízekben is elsőosztályú

gondosan, egyedileg válogatott sokszínű ételkínálat

középpontban a bor és a pezsgő

5. “Pezsgőspohárral, mezítláb”

A Jazzpiknik egy olyan rendezvény, ahol prémium közegben lehet szórakozni úgy, hogy közben nincsen dresscode, nincsenek megkötések, csak az, hogy mindenki érezze jól magát. Itt mindenki önmaga lehet.

Plázs

Időpont: 2022. június 4-től szeptember 10-ig

Helyszín: Siófok

https://plazssiofok.hu/

szervező: Plázs Siófok Nagystrand

A Plázs június 4-től szeptember 10-ig tart nyitva az idei évben. A Plázs napközben a Balaton legszebb homokos strandja a pihenésre és az aktív testmozgásra is rengeteg lehetőséget kínál. Éjjel pedig a Balaton legnagyobb szórakozóhelye kel itt életre. 5 helyszínnel - köztük 3000 fős fedett Arénával - változatos zenei kínálattal és exkluzív, balatoni panorámás vip terasszal várjuk a bulizni vágyókat.

A nyár során szerdától-vasárnapig több mint 100 zenei rendezvény valósul meg a Plázson. A legnépszerűbb hazai zenekarok - pl. Majka & Curtis, Halott Pénz, Follow The Flow, Kowalsky meg a Vega, Ákos, Edda – és dj-k – pl. Metzker Viktória, Yamina, Bárány Attila szinte már haza járnak a Plázsra és évről évre egyre több nemzetközi sztár is itt lép fel. Idén érkezik többek között az Artbat.

A zenei rendezvények mellett olyan nagyobb sporteseményeknek is otthont ad a Plázs, mint a Scitec Muscle Beach, vagy a Just Clear Fitness Fesztivál.

Az idei évben végre járványügyi korlátozások nélküli szabad nyarunk lehet, így a szervezők elsődleges célja, hogy minél többen visszatérjenek/ellátogassanak a Plázs eseményeire, éppen ezért nem emeltek a korábbi években megszokott belépőjegy áraihoz képest. Sőt annak érdekében, hogy minél többen megismerjék a Plázst, a szezonnyitó és szezonzáró nagykoncertek ingyenesek. Az elmúlt évek során is több százezer látogató fordult meg a Plázson egy nyár alatt, az idei évben pedig további látogatószám növekedésre számítanak.

Minden évben törekednek arra, hogy legyen valami újdonság, illetve technikai fejlesztés, valamint a jól bevált és szinte hagyománynak számító programok mellett új brandeknek és fellépőknek is teret adjanak. Folyamatosan keressik az új lehetőségeket és partnereket. Több MOL Nagyon Balaton partnerrel is szorosan együttműködnek, így idén például a Balaton Sound Opening partynak és a Balaton Pikniknek is a Plázs ad otthont.

Szintén újdonság az idei évben a Baharttal közösen elindított boat party-sorozatuk. A nyár során 5 alkalommal indul útnak a Plázs exkluzív bulihajója, ahol a magyar tenger vízén ringatózva élhetjük át a nyár egyik legjobb buliélményét.