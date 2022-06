Indul a 10. MOL Nagyon Balaton - STRAND Fesztivál és Balaton Piknik

Megosztás itt:

STRAND Fesztivál

Időpont: 2022. augusztus 18-21.

Helyszín: Zamárdi, Szabadstand

www.strandfesztival.com

szervező: VOLT Produkció Kft.

Aki járt már Zamárdiban, járt már a STRAND Fesztiválon, annak ezer oka lehet visszatérni. Az idei STRAND már a tizedik, a szervező VOLT Produkció pedig minden eddiginél teljesebb programot és nyaralással felérő élményeket ígér. Lássuk, mi az az 5 ok, amiért augusztus 18-21. között Zamárdiban a helyünk!

1. VILÁGSZTÁROK

A teljességre törekvő hazai kínálat mellett a STRAND igazán erős az eklektikus világsztár kínálat terén. Két éve ígéri magát, most végre tényleg visszatér a STRAND nagy kedvence, PAROV STELAR, SEAN PAUL, a CLEAN BANDIT, ALVARO SOLER, TOM WALKER, SAM FELDT, a záróeste pedig TIMMY TRUMPET-é és az őt kísérő World is Mine show-é.

2. HALOTT PÉNZ FESZTIVÁL

Augusztus 20-a, Magyarország születésnapja a Balatonon is a legnagyobb ünnep! Ezen a napon ünnepli 18. születésnapját a Halott Pénz is, méghozzá elég illusztris házibulival: A nagyszínpados záró koncert mellett összesen 18 programot állítottak össze erre a napra. Az ő meghívásukra lép színpadra Beton.Hofi, Dzsúdló, a ByeAlex és a Slepp, a Hősök, Ohnody, Krúbi. A koncert után szülinapi bulit celebrálnak kedvenc DJ-ik társaságában és a Filmio Kertmozi aznap esti filmjét is ők választják. A Halott Pénz énekese, Járai Márk évek óta szervezőként is jelen van a STRANDon: ő a házigazdája a Tábortűz helyszínnek, ahol idén naponta 3 koncertet hallhatunk, többek között Lovasi Andrással, Azahriah-val, vagy éppen Bérczesi Robival.

3. HAJÓGYÁR X STRAND: LEGENDÁK

A STRAND szervezői és a Hajógyár csapata fontosnak érzi, hogy a könnyűzene élő legendáit közel vigye a fesztiválok közönségéhez, a fiatalokhoz. A felkérésükre több olyan, évtizedek óta szeretett slágert dolgoznak fel mai zenészek, amelyek élőben először a STRANDon lesznek hallhatók, de előtte már hallhatjuk őket a Petőfi Rádióban, illetve riportok formájában szerepelnek a Hajógyár és a STRAND felületein.

Charlieval közösen lép fel a Wellhello, a Nézz az ég felé című dallal, az Ivan and the Parazol az Európa Kiadó Mocskos Idők című dalát dolgozza fel, amely a Besúgó című sorozat főcímdala. A dalt Menyhárt Jenővel közösen adják elő STRANDon. Ugyancsak e film betétdala volt a KFT: Bábu vagy című dala, melyet a Carson Coma a KFT vendégeként mutat be a STRAND Nagyszínpadán. Az Analog Balaton egy Kispál-dallal, Jónás Vera pedig egy meglepetéssel készül.

4. I. PODCAST FESZTIVÁL

Magyarország legnépszerűbb podcastjei közül kilenc élőben vesz részt az idei STRAND-on az I. Podcast Fesztiválon! A tihanyi panorámás látványstúdióban rögzített beszélgetéseket a helyszínen láthatják és hallhatják a fesztivál vendégei. Érkezik Istene Bence az IstenEsttel, Kadarkai Endre a Szavakon túl című műsorral, a Dob + Basszus csapata, az After - Sajó Dáviddal, a Trió, a Wanted Podcast, a Maflás, Csernus Imrével, a Concorde és a Magenta Podcast, a fesztivál előtti este pedig a Síkideg egy STRANDos különkiadással jelentkezik, amelyben a többi podcast-csapatot is megszólaltatják.

5. A BALATON LEGNAGYOBB TŰZIJÁTÉKA!

Augusztus 20-án sok-sok koncerttel a háttérben Zamárdiban várható a Balaton legnagyobb tűzijátéka!

A MOL bemutatja:BALATON PIKNIK

Időpont: 2022. szeptember 9-10.

Helyszín: Siófok, Plázs

www.balatonpiknik.hu

Szervező: VOLT Produkció Kft.

A 2018-ban egynaposnak induló esemény eddig minden évben szorosan kötődött a Balatonhoz. Az első két évben a balatonboglári Gömbkilátó mögött a csodás balatoni panoráma jelentette a finom elektronikához tökéletesen illeszkedő kulisszát. A járvány két éves időszakában egyszer tudta újra megnyitni kapuit a Piknik, a nosztalgikus hangulatú balatonvilágosi Club Aliga, az egykori pártüdülő vadregényes helyszínén, közvetlenül a vízparton. Ezúttal is a Balaton játssza a főszerepet a Piknik életében, hiszen egy igazi vízparti minifesztiválként a siófoki Plázs helyszínére költözik a rendezvény. Nem is akármilyen felhozatallal. De lássuk, hogy melyik az 5 fő ok, amiért itt kell zárnunk a nyári szezont.

1. ok: Elektronikus zenei kuriózumok

A Balaton Piknik történetében, korábbi zenei felhozatalában sok izgalmas produkciót találunk elsősorban a lágyabb, érzelmesebb, finomabb elektronikus zenei műfajok, a tech house, minimal, az electro-pop, a deep house és a downtempo világából.

A koncepció továbbra is ezt az irányt követi: nappali Piknik hangulat, lazulás, chill, ami aztán éjszakai partizásba fordul.

A meghívott sztárfellépők is ezeknek a stílusoknak a topkategóriás nevei közül kerülnek ki, többek között olyan hazai közönségkedvenc klasszikusok, mint a Gus Gus, élő produkcióval, a Polo & Pan, Acid Arab, vagy a Magyarországon első alkalommal fellépő Vintage Culture – és napokon belül még több fellépőt jelentenek be a szervezők.

2. ok: Szezonzáró program a Balaton Partján

Hagyományosan minden évben szeptember elején jelentkezik a Balaton Piknik, különféle helyszíneken. A Balatonboglári Gömbkilátótól a Balatonvilágosi Club Aliga Üdülőn át 2022-ben megérkezett a siófoki Plázsra a kétnapos minifesztivál.

A főszezon után magunk leszünk a Balaton partján, egy Piknik hangulatúra dekorált, vízparti helyszínen, a Plázson, ahol a nappali beachhangulat is adott.

3. ok: Itt egész nap VIP lehetsz

A fesztiválra idén többfajta VIP jegyet bocsátanak ki a szervezők. A normál VIP jegyekkel egy teraszról nézhetik végig a színpadi produkciókat a résztvevők, partizhatnak délutántól hajnalig, lazulhatnak a kényelmes boxokban, kanapékon a naplementében gyönyörködve.

Külön bárok, koktélpultok, mosdók gondoskodnak a VIP vendégek kényelméről.

A POOL ACCESS VIP jegyeket váltók, már kora délutántól részt vehetnek a Pikniken, egy medencés warm up partiban, ahol hazai dj-k gondoskodnak a chill hangulatról. Ez a jegy ugyanakkor a VIP szolgáltatások teljes körét is tartalmazza.

4. ok: 1 helyszín, 4 színpad

1. Továbbra is a Nagyszínpadé a főszerep a délutáni óráktól egészen 23:00 óráig

2. 23:00 órától a Nagyszínpad előtti homokos nézőtér 90 fokos fordulattal tánctérré változik, ahol a szabad ég alatt élvezhetjük az AfterParty-t

3. A VIP közönség a koncertek után a VIP-Clubban folytathatja a szórakozást, melyhez kényelmes lounge is társul a medence partján

4. És ha már VIP: 12:00 órától a POOL ACCESS jeggyel egy igazi medencés bulira is várjuk a pihenni-táncolni vágyó közönséget

5. ok: Nem csak egy party, hanem egy életérzés

A Balaton Piknik eddigi története alapján elmondható, hogy a fesztivál jóval többet kínál, mint egy 48 órán keresztül tartó party. A zenei programkínálat patikamérlegen kimért aránya, amely gondosan egyensúlyoz a melankólikus, “szállós” zenei élmény és a féktelen partizás között alapvetően meghatározza a Piknik hangulatát.

A zenei felhozatalon túl további kiegészítő programok gondoskodnak a klasszikus piknik hangulatról. A MOL Lounge – Gasztronómiai workshopokban napközben a résztvevők ital klasszikusokat párosíthatnak ínyenc falatokkal, neves séfek és italos cégek márkanagyköveteinek részvételével.

Mindemellett különféle vízi játékok és sportprogramok, sup kölcsönzés valamint napindító és napközbeni jógaórák várják a piknikezőket.

A Plázs helyszínét is áthangszerelik a szervezők, különféle dekorációs elemekkel, hogy minél teljesebb legyen a piknik élmény és hangulat.