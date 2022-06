Indul a 10. MOL Nagyon Balaton - Most mutatjuk meg a Balaton dalát (videó)

Megosztás itt:

„A MOL Nagyon Balaton 2013-ban azzal a szándékkal indult útjára, hogy védjegyként mutassa meg a turistáknak, melyek a Balaton Régió igazán nívós, izgalmas eseményei. Az idei MOL Nagyon Balaton már a tizedik, a tó körül pedig évről-évre egyre több a világszínvonalú, vagy éppen csak ránk, magyarokra jellemző esemény. Ezek más-más szervezésében zajló események, a közös bennük a Balaton és a színes zenei kínálat” – mondta el Lobenwein Norbert, a MOL Nagyon Balaton alapítója.

Fesztiválok, világsztárok, hazai kedvencek

A MOL Nagyon Balaton „ernyő” alá tartozó események közül minden évben az Ultrabalaton az első, amely keretében már idén is tömegek futották körbe a tavat. A kulturális kínálat zöme azonban még előttünk áll! Újra lesz Balaton Sound és B my Lake, Paloznaki Jazzpiknik, Művészetek Völgye, VeszprémFest, Veszprémi Utcazene Fesztivál, Everness Fesztivál, STRAND Fesztivál, Balaton Piknik, Kékszalag, kinyit a Plázs, a Kultkikötő és elindul a ZamJam. A MOL Nagyon Balaton több százezer vendéget várnak a szervezők.

Folytatódik a Best of Balaton sorozat

13 kurátor áll a kezdeményezés mögött, ők azok, akik tavaly óta ajánlanak helyeket, tájakat, ügyeket, embereket, amikért és akikért érdemes felkeresni a Balatont. „A tavalyi 50 ajánlatot idén újabb 20 egészíti ki. Június 27-én indul a sorozat, amely keretében naponta mutatunk be egy-egy filmet azokról a helyekről, emberekről, ügyekről, amelyek miatt szeretjük a Balatont” – mondja Fülöp Zoltán, a VOLT Produkció vezetője. A kurátorok között pedig a megfogalmazásuk szerint olyan hiteles személyes vannak, akikre érdemes hallgatni, és akik imádják a Balatont. Ilyen például Pantl Péter, MOL-csoport kommunikációs igazgatója, Gianni, Gyurta Dani, Lábas Viki, Marsalkó Dávid, Tilla, Sebestyén Balázs, Trokán Nóra, Ördög Nóra, vagy éppen Vecsey H. Miklós.

Vedd kézbe a nyarat!

Hagyománynak számít, hogy a nyár kezdetén megjelenik a Balaton Magazin, amely hónapokon át fontos és hasznos olvasmány. A főszerkesztő ezúttal is Bus István, aki csapatával tartalmas kiadványt hozott össze, ezúttal a DRIVE Magazin különszámaként.

“A MOL és a Nagyon Balaton nyolcadik éve partnerek. Idén az eddiginél is nagyobb hangsúlyt fordítunk arra, hogy még több kommunikációs felületen mutassuk be a régió legizgalmasabb, legnívósabb programjait. A Balaton Magazin idén a DRIVE különszámaként jelenik meg, országszerte töltőállomásokon, fesztiválokon és a Best of Balaton által jegyzett helyeken. Idén is lesz Best of Summer, amely a nyár legjobb eseményeinek műsorfüzet-formájú gyűjteménye. Júniusban indul a MOL Nagyon Balaton Podcast. Az Indexen és a MOL Nagyon Balaton csatornáján „fogható” műsorok mindegyike a balatoni eseményeket mutatja be, 11 héten át. A poscastok vendégei az események szervezői mellett fellépő művészek, a sorozat műsorvezetői pedig Ördög Nóra és Tilla” - mondta el Pantl Péter, a MOL kommunikációs igazgatója.

Itt a Balaton dala!

Tavaly, a Balaton Ünnepén adták át a Balaton Dalának járó díjat Laár Andráséknak a KFT: Balatoni Nyár című slágerért. Idén a Bagossy Brothers Company jegyzi a 2022-es Balaton Dalát, amelynek klipjét június 9-én mutatták be a közönségnek. “A Balaton a második otthona a zenekarnak! Ide tértünk haza rengeteg koncert után, itt beszélgettünk hajnalig a verandán, itt terveztük a jövőt és itt írtunk meg rengeteg dalt. Nagyon sok élmény és barátság köt a Balatonhoz. Már régen érett bennem a gondolat, hogy ezt egy dal formájában megköszönjük” - mondta Bagossy Norbi a zenekar és a Balaton kapcsolatáról és arról, hogy mi inspirálta a dalt.

Everness Fesztivál

Időpont: 2022. június 21-27.

Helyszín: Siófok, Sóstó

https://www.everness.hu/ fesztival

HírTV