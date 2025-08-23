Keresés

Immáron 31. alkalommal rendezték meg a Virtus Vetélkedőt + videó

2025. augusztus 23., szombat 15:20 | Hír TV

Különböző sportos feladatokban mérhették össze erejüket az érdeklődök a Virtus Vetélkedőn, ahol a régi magyar sportokat is felelevenítik.

  • Immáron 31. alkalommal rendezték meg a Virtus Vetélkedőt + videó

Álhíreket terjesztettek róla - Demjén Ferenc a műtétje után már fel is kelhetett

Álhíreket terjesztettek róla - Demjén Ferenc a műtétje után már fel is kelhetett

 Demjén Ferenc Facebook-oldalán megjelent bejegyzés: „Kedves Barátaink! Örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy Demjén Ferenc műtétje jól sikerült és napról napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött! Köszönjük az ima támogatásokat és támogató üzeneteket, valamint Rózsi felé áradó elképesztő szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk!” – írták.
