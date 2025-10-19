Keresés

2025. 10. 19. Vasárnap
Íme, az ok, amiért már ma meg kell ölelned egy fát

2025. október 19., vasárnap 11:53 | Borsonline
egészség természet fa ölelés földelés

A természet közelsége mérhető, pozitív hatást gyakorol a fizikai egészségedre - olvasható a Bors oldalán.

  • Íme, az ok, amiért már ma meg kell ölelned egy fát

A lap közlése szerint tudományosan bizonyított, hogy a fák puszta érintése vagy ölelése képes csökkenteni a stressz-szintet, javítani a szív- és immunrendszer működését, sőt, még az alvás minőségét is érezhetően javítja.

Szakíts időt rá, hogy szó szerint újra megérintsd a természetet!

A fáknak és azok gyökereinek elektromos mezői és a talajból származó negatív ionok közvetlenül hatnak az emberi sejtek működésére.

Ha mindezt mezítláb teszed, a hatás még erőteljesebb:

az úgynevezett földelés segít semlegesíteni a testben felgyülemlett elektromos feszültséget. Nem csoda, hogy a „faölelés-terápia” egyre több országban elismert stresszkezelő gyakorlat. A természet és az ember közötti kapcsolat nem csupán szimbolikus — biológiai szinten is valódi gyógyító hatása van.

És ami a legjobb: semmi más nem kell hozzá, csak te, egy kis idő, és egy fa, amely befogadja az érintésed.

Hogy miként hat a fák érintése a testedre, az kiderül a Bors cikkéből, IDE kattintva. 

Kapcsolódó tartalmak

