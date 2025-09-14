Íme, a Miss Universe Hungary 2025 győztese és udvarhölgyei

Megosztás itt:

A 21 éves gyógytornász hallgató modellként is tevékenykedik, és ő képviseli majd Magyarországot a Miss Universe világversenyen Thaiföldön. A zsűri elnöke Hajós István üzletember volt, a testület női többséggel dolgozott, és a döntés során a megjelenés mellett a személyiség és a fellépés is számított. Első udvarhölgy Tóth Bogi, második Hatos Kitti lett.

A verseny különdíjait többek között Szentpéteri Boglárka, Bársony Veronika, Lőrincz Alexandra és Rákos Lili kapták meg.

Fotó forrása: Facebook, Nóra Özer oldala