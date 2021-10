ÍME A 2021-ES MTV EMA JELÖLTJEI!

Megosztás itt:

A 2021-es MTV EMA jelöltjei között az éllovas Justin Bieber nyolc jelölést tudhat magáénak. Bieber a Daniel Caesarral és Giveonnal közös Peaches és a The Kid LAROI közreműködésével született STAY című világslágerekért a "Legjobb előadó", a "Legjobb pop előadó", valamint két "Legjobb dal" jelölés mellett a "Legjobb videó",a "Legjobb kollab" és a "Legnagyobb rajongók" kategóriában is újabb díjjal gazdagodhat a 28. MTV EMA-n. A közönségkedvenc Biebert Doja Cat és Lil Nas X követi újabb hat jelöléssel, a két feltörekvő sztár szintén versenyben van a "Legjobb dal", a "Legjobb videó" és a "Legjobb kollab" díjért. A brit szupersztár Ed Sheeran és az EMA újoncai, Olivia Rodrigo és The Kid LAROI szorosan követik őket öt-öt jelöléssel. Sheeran és Rodrigo a "Legjobb pop előadó" és a "Legjobb dal" kategóriákban is versengenek. A listavezetők a "Legjobb Helyi Előadó" díjban is érdekeltek hazájuk képviselőiként.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A 2021-es MTV EMA show-t a Papp László Budapest Sportarénában rendezik meg, és közel 180 országban közvetítik november 14-én, vasárnap, itteni idő szerint 21:00 órakor az MTV csatornáin. A szavazás már elindult, a rajongók egészen november 10-én éjfélig adhatják le voksaikat az mtvema.com weboldalon, támogatva a hazai jelölteket is. A legjobb magyar előadó kategóriában a Follow the Flow, Margaret Island, a WellHello, a Halott Pénz és Azahriah várja a szavazatokat az mtvema.com oldalon.

TELJES LISTA – MTV EMA 2021 JELÖLTEK

Legjobb Magyar Előadó

Follow the Flow

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Margaret Island

WellHello

Halott Pénz

Azahriah

Legjobb Előadó

Doja Cat

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lady Gaga

Lil Nas X

The Weeknd

Legjobb Pop Előadó

BTS

Doja Cat

Dua Lipa

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

Legjobb Dal

Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Ed Sheeran - Bad Habits

Justin Bieber - Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Olivia Rodrigo - Drivers License

The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY

Legjobb Klip

Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Ed Sheeran - Bad Habits

Justin Bieber - Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Normani ft. Cardi B - Wild Side

Taylor Swift – willow

Legjobb Kollab

Black Eyed Peas, Shakira - GIRL LIKE ME

Bruno Mars, Anderson. Paak, Silk Sonic - Leave the Door Open Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Lil Nas X, Jack Harlow - INDUSTRY BABY

The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY

The Weeknd & Ariana Grande - Save Your Tears (Remix)

Legjobb Új Előadó

Giveon

Griff

Olivia Rodrigo

Rauw Alejandro

Saweetie

The Kid LAROI

Legjobb Elektronikus Előadó

Calvin Harris

David Guetta

Joel Corry

Marshmello

Skrillex

Swedish House Mafia

Legjobb Rock Előadó

Coldplay

Foo Fighters

Imagine Dragons Kings Of Leon

Måneskin

The Killers

Legjobb Alternatív Előadó

Halsey

Lorde

Machine Gun Kelly Twenty One Pilots WILLOW

YUNGBLUD

Legjobb Latin Előadó

Bad Bunny

J. Balvin

Maluma

Rauw Alejandro Rosalía

Shakira

Legjobb Hip Hop Előadó

Cardi B

DJ Khaled

Drake

Kanye West

Megan Thee Stallion Nicki Minaj

Legjobb K-Pop Előadó

BTS

LISA

Monsta X

NCT 127

ROSÉ

TWICE

Legjobb Csapat

BTS

Imagine Dragons Jonas Brothers

Little Mix

Måneskin

Silk Sonic

Legjobb Push Előadó

24KGoldn

Fousheé

girl in red

Griff

JC Stewart

JXDN

Latto

Madison Beer

Olivia Rodrigo

Remi Wolf

SAINt JHN

The Kid LAROI

Legnagyobb Rajongótábor

Ariana Grande

BLACKPINK

BTS

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

Videó Egy Jó Ügy Érdekében

Billie Eilish - Your Power

Demi Lovato - Dancing With The Devil

girl in red – Serotonin

H.E.R. - Fight For You

Harry Styles - Treat People With Kindness

Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Legjobb amerikai Előadó

Ariana Grande

Doja Cat

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Hír TV