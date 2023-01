Imádkoznak Michael Flatley-ért - Agresszív rák támadta meg a táncost!

Megosztás itt:

A 64 éves táncos a Facebookon közölte, hogy agresszív daganatos betegséggel küzd, egy műtéten is átesett már − írta meg a The Sun.

Ahogy írta:

Kedves barátaink, valami személyes dolgot kell megosztanunk, Michael Flatley-nél a rák egy agresszív formáját diagnosztizálták. Műtéten esett át, és egy kiváló orvoscsapat gondozásában van. További részleteket egyelőre nem közlünk. Csak az imáitokat és jókívánságaitokat kérjük.

Tavaly Flatley közölte, hogy 2003-ban már megküzdött egy rosszindulatú melanomával.

A táncos az MTV egy amerikai nézőjének köszönheti az életét, aki észrevette a rosszindulatú bőrrák első jeleit.

Flatley akkor úgy nyilatkozott:

Sok ember szenvedett rákban a környezetemben, és sokan bele is haltak. Nálam is diagnosztizáltak bőrrákot, és nagyon ijesztő időszakot éltem át. Rosszindulatú melanomát diagnosztizáltak nálam. Ez 2003 körül történt, és pusztán a véletlen műve volt, hogy észrevették. A Lord of the Dance ötödik évfordulóját ünnepeltük Las Vegasban, és interjút adtam az MTV-nek.

Valaki megnézte az interjút, felhívta a személyi asszisztensemet, és megkérdezte: Észrevetted azt a barna foltot Michael arcának oldalán? Nekem soha nem is tűnt fel. Az orvos azt mondta, ha néhány hét múlva mentem volna el hozzá, valószínűleg már semmit sem tudott volna tenni értem.

A gyorsan megkezdett kezelés következtében a melanoma teljes mértékben meggyógyult, és nem maradt semmi nyoma.

