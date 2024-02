Így ünneplik az amerikai magyarok a Valentin-napot

Megosztás itt:

Amerika-szerte a Bálint-nap ma már nemcsak a szerelmeseké, sokkal inkább egy újabb szeretetünnep, ami a családtagokra, a barátokra, a szomszédokra és az osztálytársakra is kiterjed. Az óvodákban és az általános iskolában a gyerekek rajzokat, levélkéket készítenek egymásnak és a tanáraiknak, az osztálytársaknak szóló Valentin-kártyára apró ajándékot ragasztanak.

A New Jersey-ben élő Nicole Ekberg ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a mind gyakoribb ételallergia miatt a legtöbb iskola nem engedélyezi édességek bevitelét. Már január végén kaptak az iskolától értesítést, hogy ha valaki mégis ennivalót visz, a gyerekek azt nem ehetik meg, csak zacskóban vihetik haza. Nicole egyébként csokis finomságot vesz a gyerekeinek, férje pedig virágot és édességet hoz. Nem tartanak nagy ünnepet, de kisebb gyerekeivel közösen süteményeket sütnek és megkínálják a szomszédokat is. Véleménye szerint a Bálint-nap jó módja annak, hogy megmutassák a kicsiknek, hogyan kell adni és kapni. A gyerekek az iskolán kívüli közeli barátoknak plüssállatokkal és édességgel kedveskednek.

Az amerikai magyarok általában nem ünnepelnek és nem díszítenek, a nők csak elvétve örülhetnek virágnak, esetleg a gyerekeket lepik meg édességgel. Ha egy közösségi rendezvény február 14-re esik, elhangozhat a Bálint-napi köszöntés.

– Az amerikai férfiaknál szokás, sőt elvárt, hogy ilyenkor megajándékozzák feleségeiket egy csokor virággal, esetleg ékszerrel. A párom viszont nem ilyen romantikus, általában kihagyja a megemlékezést. Egy alkalommal késkészletet kaptam tőle Bálint-napra, mert épp arra volt szükségem – meséli nevetve a New Hampshire-ben élő Sóti Adrienne.

A clevelandi Krasznai Bea és családja viszont szeret minden alkalmat megragadni az ünneplésre, így a Bálint-nap számukra újabb ok, hogy mutassák, mennyire figyelnek egymásra. Református lelkészként házasságkonferenciát is szerveznek (idén február 17-én), de nem a több mint két évtizede Angliából indult, Magyarországon is egyre népszerűbb házasság hete mozgalom, hanem kifejezetten a Valentin-nap miatt.

A diaszpóraközösségben más hasonló program nem nagyon van, pedig sokan vágynának értékes tartalommal megtölteni Szent Bálint emléknapját. Néhányaknak azonban nincs szükségek szervezett keretekre, hogy egyedi és gazdag ünnepet üljenek. Edward Wrobbel kedvenc Valentin-napja például az volt, amikor felesége egyszer csak megállította a napi rohanás közben, és a házukhoz érkező zongorista pár perces előadásával lepte meg.

Fotó: Magyar Nemzet