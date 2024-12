Így készül a speciális májkrém, házilag + videó

Ha bélbe töltjük a májkrémet, akkor jóval tovább eláll, mintha üvegbe vagy egyéb tárolóeszközbe rakjuk – válaszolt Varga Benjáminné Edina. Sőt, ő négy óra hosszára füstre is teszi a már bélben lévő krémet, ez is tartósítja, és ad neki egy füstösebb aromát.

Your browser does not support the video tag.