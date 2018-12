Igazi közösségi élmény lett a Mikulásfutás

Idén négy általános iskola tanulói teljesítik a jelképes 1,5 km-es távot az Ózdi Mikulásfutáson. Volt, aki nemcsak mikulássapkát, de egy teljes jelmezt is felvett az alkalomra.

„Azért döntöttem így, hogy felvettem ezt a Mikulásjelmezt, mert senki sem öltözött így. És így különlegesnek éreztem magam, hogy felvettem” – mondta Varga Máté.

A futás rendőri felvezetéssel indult. A diákoknak a városközpontból a helyi művelődési házig kellett elérniük.

„Én nagyon jól éreztem magamat, és ez egy olyan dolog, ami összehozza a várost, az iskolákat, és igazából ezért, hogy minél közelebb kerüljek több emberhez” – mondta Énekes Lili.

Az Ózdi Városi Televízió négy éve szervezte meg először a Mikulásfutást. Akkor alig harmincan csatlakoztak a kezdeményezéshez. A program azonban hamar népszerűvé vált, tavaly a futók száma meghaladta az ezret, idén pedig 1583-an sportoltak együtt Mikulás napján.

„Ez nagyon sokat jelent, mondhatnám, hogy mindent. Én nagyon örülök neki, hogy mi, mint városi televízió meg tudtuk mozgatni az embereket. Hiszen nagyon fontos az is, hogy megismerjenek bennünket, hiszen mi is nagyon sokat dolgozunk, és az a célunk, hogy lássák, nézzék a műsorainkat, tájékozódjanak arról, hogy mi történik a városban. Hogyha itt jelen vagyunk a fiatalok életében is, akkor rá tudjuk őket venni, hogy nézzék a műsorainkat, illetve, hogy velünk együtt működjenek, és rájöjjenek arra, hogy tök jó együtt lenni” – Tóth Alexandra, szervező.

A futáson nem a gyorsaság, hanem a létszám számított. A három legtöbb diákot megmozgató iskola ugyanis a helyi cégek és vállalkozások jóvoltából pénzjutalmat kapott.