Ifjú szakácsok és cukrászok mérték össze tudásuk

Idén a Mátyás király emlékévhez csatlakozva a reneszánsz volt a balatoni gasztronómiai verseny témaköre, ahol pincérek, cukrászok és szakácsok mérték össze tudásukat.

Hat balatoni, egy budapesti és egy horvátországi iskola diákjaiból álló csapat sürgölődött a siófoki szakközépiskola tankonyhájában. Komplett menüsorok készültek, például a többi között fürj erőleves, egészben sült pisztráng céklás köleskásával.

„Voltak előző tapasztalataim, és most szeretném tanulni a szakmát, mert azt hiszem, hogy muszáj tanulni ezt, képezni magunkat folyamatosan, mert így lehet haladni. Ez olyan szakma, hogy folyamatosan, mindig kell tanulni” – nyilatkozta Csavar Mátyás, a Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC, Gundel Károly Szakképző Iskolájának diákja.

A versenyt támogatja az egész évben nyitva tartó vendéglátóhelyeket tömörítő Balatoni Kör. Tagjai szakmai gyakorlati lehetőséget is biztosítanak a legtehetségesebb diákoknak, akik közül sokan az iskola elvégzése után is ott maradnak, mondja a Kistücsök étterem tulajdonosa.

„Hogyha minden évben a felszabaduló diákok hosszú évekre a vendéglátásban is maradnak, ebben dolgoznak, és ebben képzelik el a jövőjüket, akkor nem lesz ez a mértékű szakemberhiány, úgyhogy ezzel meg is kell szerettetni a diákokkal a szakmát, egy életpályamodellt kell nekik mindenféleképpen mutatni. Hogyha ők tanulnak, és jól teljesítenek, akkor meg is tudnak élni magas színvonalon ebből a szakmából” – emelte ki Csapody Balázs, a Balatoni Kör alapító tagja.

Akik itt versenyeztek, nagy valószínűséggel a vendéglátóiparban fognak dolgozni, de szakmában maradók aránya még mindig alacsony, 5 éve 35 százalékuk, idén már 46 százalékuk döntött így. A siófoki szakiskola a munkaerő piaci igényekre reagálva a tanéttermét is fejleszti.

„Gyönyörű szépen újjá fogjuk építeni, a legmodernebb trendeknek megfelelően, egyelőre egyébként csak az étkező tér fog megújulni, tervezzük ehhez természetesen majd a gépészetnek a hozzáigazítását. Ez azért nagyon lényeges dolog, mert azt gondolom, hogy nem elég csak szavakban beszélni egy újfajta gasztronómiáról, hanem a tanulók számára olyan környezetet kell biztosítanunk, ami tényleg a legmodernebb” – mondta Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum főigazgatója.

A versenyen kiosztották a Balaton Fiatal Séfje, a Balaton Fiatal Cukrásza és a Balaton Fiatal Pincére elismerést is.