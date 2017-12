Idén sem csalódnak a téli sportok szerelmesei Erdélyben

Székelyföld idén is népszerű célpont volt a magyarországi turisták számára – sokan közülük visszatérő vendégek az erdélyi síparadicsomokban.

A Madarasi-Hargita, a Bucsin-tető, valamint Hargitafürdő számít a legkedveltebb úti célnak, ott a téli sportok kedvelői most is vastag hóréteget találnak, ráadásul a következő napokban is várható havazás.

A román hatóságok egyébként arra figyelmeztetik az Erdélybe látogatókat, hogy autójukat szereljék fel téli gumikkal, és hólánc nélkül ne induljanak útnak a hegyekbe.