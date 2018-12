Idén is Miskolcé lehet Európa legszebb villamosa

Idén is a miskolci lehet Európa legszebb adventi villamosa. Egy cseh közlekedési szakportálon meghirdetett versenyben tavaly a borsodi város fényvillamosára szavaztak a legtöbben, és a mostani szavazáson is első helyen áll. A kívül-belül feldíszített jármű kinézete minden évben megújul. Ebben az évben egy guruló jégpalotában utazhatnak azok, akik jegyet váltanak az ünnepi villamosra.

A Miskolc Város Közlekedési Zrt. remízében készült el idén is az adventi villamos. A szerelvényen egy hónapig dolgoztak a közlekedési társaság dolgozói.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Kézimunkával készült, teljes mértékig sablonok útján lett fényezve, körülbelüli 3D-s felbontásban, amennyire sikerült le tudtuk festeni. Ez a legnagyobb különlegessége a mostaninak” – mondta Lipusz Róbert, szervizmester.

Az idei témát a Jégvarázs című rajzfilm adta. A villamost kívül jégcsapok díszítik, belül egy jégpalota hangulatát idézi. Miskolcon hét éve minden évben más külsőt kap az adventi villamos.

„A miskolciak nagyon szeretik, a környező településekről városokból, sőt országokból érkeznek a villamost megnézni. Úgy becsüljük, hogy a tavalyi évben 160 ezer utast szállított ez a villamos, tehát nagyon-nagyon nagy népszerűségnek örvend. Már azelőtt, hogy kigurulna az első adventi vasárnapon a remízből érkeznek a megkeresések, akár a sajtó felől, akár a magánszemélyektől, hogy mikor indul, mikor várható, mikor tekinthetik meg” – mondta Vaskó Tiborné, Miskolc Város Közlekedési Zrt. operatív igazgatója.

A látványosságra nemcsak itthon, hanem külföldön is felfigyeltek. Tavaly, egy cseh közlekedési szakportálon meghirdetett versenyen Európa adventi villamosai között elsöprő fölénnyel nyert a miskolci jármű.

„Akkor 16 ezer pár száz szavazat érkezett be, és mintegy 13 ezer pár száz megint csak, elég volt ahhoz, hogy nyerjen a villamos. Idén már 25 ezernél járnak most a szavazatok, és még mindig érkeznek be. Sokat jelentett egyébként az, hogy Miskolc adventi villamosa ezen a versenyen első helyezést ért el, nem csak azért, mert tényleg csodálatos kívül-belül, hanem azért, mert nagyon szeretik nemcsak a miskolciak, hanem az országban mindenhonnan érkeznek azért, hogy utazzanak ezzel a villamossal”.

A miskolci adventi villamos többek között cseh, német, szlovák, horvát, holland és svájci járművekkel versenyez. Magyarországot a szavazáson a szegedi és a budapesti fényvillamosok is képviselik. Eredményt január végén hirdetnek.