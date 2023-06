Idén is megrendezték a Karcagi Birkafőző Fesztivált

Megosztás itt:

A keleti sztyeppékről hozták magukkal a kunok a birkafőzés tudományát. Magyarországi szálláshelyük, a Nagykunság a térség legnagyobb állattartó körzete volt, így új hazájuk is alkalmasnak bizonyult e kulináris hagyomány megőrzésére.

– Itt, a Nagykunságban, Karcagon is őrizzük az apáról fiúra szálló hagyományainkat, mert az ember gyökértelenül csak teng-leng a világban. Én is a szüleimtől, nagyszüleimtől tanultam, és átadom az én fiaimnak is ezeket a hagyományokat. És bízom benne, hogy Karcagon és a Nagykunságban száz év múlva is főznek majd nagyon finom birkapörköltet – mondta F. Kovács Sándor, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője.

A hungarikummá lett karcagi birkapörkölt hagyományos elkészítéséhez tartozik, hogy a birkatestet egyszerre főzik öntött vaslábasban. Az ízesítéshez kizárólag vöröshagymát, paprikát és sót használnak.

– Az elmúlt harminc évben ez a rendezvény nemcsak Karcag városának vált a központi turisztikai és nyárindító rendezvényévé, hanem a régiónak, sőt nyugodtan mondhatom, hogy Kelet-Magyarországnak is. Ez a rendezvény azt üzeni, hogy ragaszkodunk a hagyományainkhoz, tiszteljük azokat – hangsúlyozta a szintén a térségből származó Varga Mihály pénzügyminiszter.

A „karcagi” jelző elsősorban nem a pörkölt elkészítésének helyszínét, hanem annak módját jelöli.

– Hát, titokról nem beszélhetünk. Jó alapanyag legyen, legyen egy jó főző, hagyományos fűszerek, jó száraz akác, és akkor kész. Tehát titok nincs – vélekedik idősebb Csontos György fesztiválozó.

Bár nem szokás külön megemlíteni, a fakanálnak is komoly szerepe van, mert ahogy mondják, ha elborul, akkor gulyásleves lesz belőle, ha megmarad benne, akkor pörkölt.

Idén kétszáz vaslábasban – kaszrolyban – készült a Nagykunság emblematikus étele, a birkafőző fesztivál ezúttal is több ezer vendéget vonzott a Nagykunság fővárosába.