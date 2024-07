Idén is lesz bűnügyi filmfesztivál Kecskeméten

A szervezők a filmek versenyén túl számos kísérőrendezvénnyel várják az érdeklődőket, így egyebek mellett lesz egy kiállítás Milorad Kristić "Ruben Brandt, a gyűjtő" című filmjének grafikáiból, de szerveznek szakmai beszélgetéseket is a téma kapcsán, és gyermekeknek szóló filmek közül is válogathatnak majd a moziba látogatók.

