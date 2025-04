Húsvéti sonka: széles kínálat várja a vásárlókat – ezek a legnépszerűbbek

Megosztás itt:

Adatik szerint a feldolgozók visszafogott optimizmussal várják az idei szezont és az előző évekhez hasonló keresletet remélnek, természetesen a húsvéti sonka a legjobban fogyó termék.

Számos termék, így a darabolt füstölt comb és a füstölt csülök az év többi napján is elérhető a boltokban, azonban az ünnepek közeledtével bővül a termékpaletta. A sonkatermékek iránt ebben az időszakban 80 százalékkal nő meg a kereslet, míg a kötözött sonkák forgalma megtöbbszöröződik a húsvét előtti napokban.

Jelentős változás nem tapasztalható az ünnepi fogások összetevőivel kapcsolatosan, a hagyományos ételek alapanyagai örvendenek a legnagyobb népszerűségnek. Az ünnepi asztalokra továbbra is a tradicionális fogások kerülnek, mint a füstölt, főtt, kötözött sonka/lapocka és a darabolt comb, valamint jelentős igény mutatkozik a magasabb minőségű, hosszan érlelt termékek iránt is. A fogyasztók viszonylag érzékenyek és fenntartással kezelik a tradicionális termékek kínálatában megjelenő újításokat, ennek ellenére a gyártók időről időre új termékekkel bővítik a termékpalettájukat, így például a kiváló minőségű, borban hosszan érlelt sonka készítmények is megjelennek a kínálatban. Ezen különlegesebb termékek piaci részesedése azonban még meglehetősen alacsony.

Versenyezni kell a külföldi termékekkel

A hazai gyártók többsége igyekszik a megszokott minőség fenntartása érdekében hazai alapanyagot beszerezni. A piacra jelentős hatást gyakorol az olcsóbb spanyol, német vagy lengyel import alapanyagok begyűrűzése. Ugyanez tapasztalható a készítmények esetében is, így például

gyorspácolt,

főtt

vagy hőkezelt

húskészítmények esetében is, amelyek gyengébb minőségben és olcsóbb áron érkeznek külföldről a hazai üzletek polcaira.

Az állandó vásárlókkal rendelkező gyártók a vevők megtartása érdekében hajlandók akár többet is áldozni az alapanyagokra, tőlük csak a megszokott, magas minőséget fogadják el a vevőik. A nagyobb üzemek esetében az előzetes megrendelések nem különböznek az előző években tapasztaltakhoz képest. A kisebb húsfeldolgozók nehezebb helyzetben vannak, a nagyobb láncokba nem tudnak bekerülni termékeikkel, a kisebb boltokban és üzletekben pedig az alacsonyabb árakkal megjelenő gyengébb minőségű külföldi, így például szlovák termékekkel is fel kell venniük a versenyt.

Húsvéti sonka trendek: több kisebbet veszünk egy nagy helyett

Bár a fogyasztói szokások a termékek minőségét tekintve nem változtak, az árérzékenység azonban meghatározza a vásárlók döntéseit. A vevők jobban odafigyelnek arra, hogy lehetőleg mindenből annyit vásároljanak, amennyit el is fogyasztanak majd az ünnepek során. A tudatos vásárlói szokások kialakulásának köszönhető, hogy a fogyasztók körében növekvő az igény a kisebb kiszerelésű, akár 1 kilogramm alatti termékek iránt is, amelyből – a nagyobb méretű sonkák helyett – inkább több kisebbet vásárolnak, kóstolnak meg. Nem véletlen a szívsonka évről-évre tapasztalható térnyerése, nincs leeső csont és bőr, így a háztartásokban is csökken az élelmiszer-hulladék. Ez az óvatosság a vásárlókra és a húsipari vállalkozásokra is jellemző, mindenki igyekszik minimalizálni a veszteségeket és kerülni a pazarlást.

Húsvéti sonka trendek: több kisebbet veszünk egy nagy helyett

Bár a fogyasztói szokások a termékek minőségét tekintve nem változtak, az árérzékenység azonban meghatározza a vásárlók döntéseit. A vevők jobban odafigyelnek arra, hogy lehetőleg mindenből annyit vásároljanak, amennyit el is fogyasztanak majd az ünnepek során. A tudatos vásárlói szokások kialakulásának köszönhető, hogy a fogyasztók körében növekvő az igény a kisebb kiszerelésű, akár 1 kilogramm alatti termékek iránt is, amelyből – a nagyobb méretű sonkák helyett – inkább több kisebbet vásárolnak, kóstolnak meg. Nem véletlen a szívsonka évről-évre tapasztalható térnyerése, nincs leeső csont és bőr, így a háztartásokban is csökken az élelmiszer-hulladék. Ez az óvatosság a vásárlókra és a húsipari vállalkozásokra is jellemző, mindenki igyekszik minimalizálni a veszteségeket és kerülni a pazarlást.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Húsiparosok Szövetsége arra buzdítja a magyar fogyasztókat, hogy az ünnepekre vásároljanak kiváló minőségű hazai húskészítményeket.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Canva