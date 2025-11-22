Keresés

2025. 11. 22. Szombat Cecília napja
Hull a hó és hózik – de mégis hol?

2025. november 22., szombat 13:31 | MTI
időjárás meteorológia havazás hóesés télies időjárás

A hétvégi előrejelzés alapján több térségben is kedvezőek a feltételek a hóréteg kialakulásához. A vasárnapi hóesés főként az északi és a nyugati területeken lehet számottevő. A Tiszántúlon azonban továbbra is minimális az esély érdemi havazásra.

Az Origo cikkében található térkép jól mutatja, hogy a hegyvidéki vidékeken kiemelkedően nagy az esély a hóréteg kialakulására. A hóesés ott akár 100%-os valószínűséggel jelentkezhet, míg keleten továbbra is szinte lehetetlen számottevő hóra számítani. A Met.hu vasárnapi előrejelzése alapján a hétvége döntő időjárási eseménye a havazás lesz több hazai térségben. A változás főként a magasabban fekvő területeken köszönthet be.

A térkép szerint a magasabban fekvő régiókban rendkívül kedvező a hóréteg kialakulásának valószínűsége. Több helyen is 100%-ra teszik az esélyét annak, hogy 5 cm-es fehér takaró jelenjen meg a hétvége folyamán. A nyugati és északi országrészekben különösen nagy az esély jelentősebb havazásra.

A Met.hu friss előrejelzése alapján az ország nyugati és északi területein érkezhet látványosabb havazás, míg a Tiszántúl továbbra is hómentes maradhat. A térségben élőknek így kevés esélyük lesz szánkózásra vagy hóemberépítésre.

A keleti országrészben továbbra is minimális a hóréteg kialakulásának esélye. A modellek szerint ott nem várható olyan intenzitású hóesés, amely akár 1–2 cm-nél vastagabb réteget hozna. A hétvége időjárása így erősen területfüggő lesz, jelentős különbséggel a régiók között.

Fotó: MTI

