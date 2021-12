Hova tűnhetett? Hiába égnek a vonalak, sehol sem találják a titokzatos kiskunhalasi fekete párducot

Megosztás itt:

Továbbra is égnek a vonalak Kiskunhalason, ahol alig két hete – feltehetően – egy fekete párduc osont a város keleti részén, majd úgy tűnt el a bozótban, mint a kámfor. Volt, aki tanyáján vélte látni a nagymacskát, mások az erdős területek közelében, de a keresett állathoz konkrétan nem lehetett kötni az eseteket. A lakosság a furcsának tűnő lábnyomokat is bejelenti, ezeket pedig a szakemberek minden egyes esetben meg is vizsgálják. A nagymacskáról egyelőre új felvétel nem készült, a szakemberek ráadásul érdekesnek tartják, hogy a közeli erdőkön, mezőkön és tanyákon sem találtak állati tetemeket.

Blikk