Hosszú kihagyás után a Budapest Park színpadán tér vissza a magyar közönséghez a My Chemical Romance

Bár saját zenéjüket sokszor szimplán rocként vagy durva, veszélyes popként definiálják, valójában sokféle hatás keveredik benne a pop-punktól az emon át egészen a glam rockig. A nemzetközi áttörést 2004-ben nagykiadónál megjelent Three Cheers for Sweet Revenge című lemez hozta meg számukra, ami több országban is platina minősítést ért el.

2005-ben már a Green Day előzenekaraként indultak turnéra, majd önállóan is körbekoncertezték a világot. Rendkívül termékeny időszak is volt számukra, 2006 őszén egy újabb albummal jelentkeztek The Black Parade címmel, ami valójában egy rockopera, középpontjában pedig egy rákos, haldokló karakter áll. A lemez az ő történetét meséli el: halál, túlvilági élmények és későbbi visszaemlékezések, elmélkedések az életről is megtalálhatóak a témák közt. A lemez általánosságban nagyon jó kritikákat kapott, a Welcome to the Black Parade című single pedig az első number 1. helyezést is meghozta a csapat számára a brit slágerlistákon. A lemezt olyan neves magazinok is az év legjobb megjelenései közé válogatták, mint az NME, Spin, vagy az Entertainment Weekly, a Wizard nevű lap pedig egyenesen “instant klasszikus”-nak kiáltotta ki.

Az időközben több tagcserén is átesett csapat negyedik - és ezidáig utolsó - nagylemeze 2010-ben jelent meg Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys címmel, 2013. márciusában pedig a rajongók legnagyobb bánatára bejelentették feloszlásukat. A MCR tagjai külön-külön is aktívak maradtak, majd hat év kihagyás után, 2019. decemberében tértek vissza a színpadra - az eredetileg egyszeri alkalomnak hitt koncertre a jegyek percek alatt fogytak el, csakúgy, mint a később egy hatalmas angol stadionba bejelentett tripla fellépésükre.

Bár visszatérésükre a vírushelyzet miatt többet kellett várni, a My Chemical Romance egy masszív világkörüli turnéval hálálja meg a közönség kitartását, és természetesen a magyar rajongók sem maradnak ki a sorból! 2022. június 7-én Gerard Way-t és csapatát túl hosszú kihagyás után nézhetjük meg, és minden bizonnyal magukkal hoznak olyan korszakos slágereket is, mint a Na Na Na, a Teenagers vagy éppen a Helena.

A jegyértékesítés december 10-én indul.

