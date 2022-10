Hosszas várakozás után csaptak le a nyakzó hálós orvhalászra a Kis-Tiszán

Megosztás itt:

A napokban a halőrök a Tisza-tavon rég nem látott dologra lettek figyelmesek. Egy személy a Kis-Tiszán nyakzó hálót helyezett el – közölte a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft.

Az orvhalászt egy horgász vette észre, aki bejelentést tett a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. felé. Ezt követően a halőreink egész éjszakán átnyúló figyelőszolgálatot állítottak fel az említett területen.

A hosszas várakozás meghozta eredményét, az orvhalász szeptember 28-án, szerdán délután megérkezett, és fölszedte az illegális halászeszközt.

A bűncselekményről a halőrök videófelvételt készítettek, majd elkapták az ózdi elkövetőt.

A jegyzőkönyv felvétele után visszatartották a tettest a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársának megérkezéséig.

Mivel a kamerafelvétel délután, minden bizonnyal megfelelő látási viszonyok mellett készült, így az a bizonyítási eljárás során perdöntő lehet.

Arról, hogy az orvhalász eszközében volt-e zsákmány, nem közöltek információt.

Szeptember közepén rendezték meg a V. Országos Halőri Versenyt és Szakmai Találkozót, amelyen a hasonló eseteket is gyakorolták, most pedig élesben is bizonyítottak a halőrök.

Jogosulatlan halászattal, horgászattal, illetve állami halőri szolgálat feladatvégzését érintő bejelentését az alábbi e-mail címen lehet megtenni: allamihalor@nebih.gov.hu.

A bejelentéshez az alábbi adatokat kell megadni:

Megye, település, vízterület (lehetőség szerint pontos, víztérkód) megnevezése

Bejelentő neve (nem kötelező)

Címe (nem kötelező)

Elérhetősége (telefon, e-mail cím) (nem kötelező)

Bejelentett adatok megadása (ki, hol, mikor, mit?)

