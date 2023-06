Hőségriasztás: akár 37 fokos kánikula is lehet szerdán

Megosztás itt:

Itthon életbe lépett a hőségriasztás, ma akár 37 fokos kánikula is lehet. Fennáll a napszúrás és a hőguta veszélye is, több vármegyében zivatar és felhőszakadás is várható. A szakemberek szerint a 30 fok feletti hőmérséklet egyértelműen pluszterhet ró a szervezetre, különösen a szívbetegeket és időseket viselheti meg a nagy meleg. Délután 4 óráig országszerte nagyon erős, helyenként extrém erős lesz az UV-sugárzás, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni a bőr megfelelő védelméről is.