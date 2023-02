Horváth Boldi titkai: őszintén mesélt fiával való kapcsolatáról

Megosztás itt:

– Nagyon jó a viszonyom a kisfiammal, és ahogy telik az idő és egyre jobban nő, ez csak egyre jobb lesz. Nagyon érdeklődő kisfiú, így egyre több mindenről tudunk egymással beszélgetni – mondta Boldi.

Azt is elárulta, hogy Máté már focizik és a matek is nagyon jól megy neki. Boldi azonban arra a legbüszkébb, hogy megtanított neki mindent, ami számára is nagyon fontos, a mások iránti tiszteletet vagy hogy megfontoltan hozzon döntéseket.

Legutóbbi döntését most azonban a zenekarral hozta meg: Józsi című albumuk lemezbemutató koncertjét február 10-én tartják az Akváriumban.

A Kelemen Kabátban Józsi című albuma tavaly jelent meg és ahogy azt Boldi mondta, életük legszemélyesebb lemeze lett. A dalokat egymás után mutatták be a rajongóknak, amelyeket egy csokorban az Akváriumban hallhat a közönség először élőben. A koncerten a Hősök és JumoDaddy lesznek a vendégeik.

A Józsi album dalai mindegyike más lett és mégis hasonló, hiszen a Kelemen Kabátban sajátos szövegvilága és hangulata mindegyikre jellemző volt. Boldi gyerekkori szerelmét kereste a Takács Nóra című dalban, a Nem tudom-ban egy elmúlt szerelem számára legszebb pillanatait idézte fel, az album első dala, az Ez még az ördögé pedig többek között azért is jelentős, mert a Hősökkel készítették, akik a lemezbemutató koncert vendégei lesznek JumoDaddy mellett, aki egy dj-szettel izzítja majd a hangulatot a buli előtt.

A Józsi album dalait a rajongók hétről hétre ismerhették meg, és ahogy Boldi már többször hangsúlyozta, ez a Kelemen Kabátban eddigi legszemélyesebb albuma lett, hiszen egy elég gondterhes időszakban született:

„A Józsi album segített feldolgozni életem eddigi legsza***abb időszakát” – mesélt erről Boldi tavasszal. - „…rengeteg ihlet és ötlet jött belőlünk… ezt a rossz időszakot is fel tudtuk dolgozni dalok formájában... – mondta.

Aki pedig eljön a koncertre, az részese lehet egy igazán bensőséges és mégis lenyűgöző látványvilágú fergeteges koncertnek és együttlétnek!